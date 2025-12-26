Zece victime au fost implicate în accidentul cumplit din Constanța

Accidentul rutier grav petrecut în zona Hanul Morilor, județul Constanța, a avut loc astăzi, 26 decembrie 2025, în jurul orei 11.15, conform Ziarului Amprenta. Coliziunea între două autoturisme a generat intervenția urgentă a mai multor echipaje de salvare și poliție. Traficul pe DN 2A este blocat pe ambele sensuri.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea au trimis rapid echipaje de la Stația Hârșova și Detașamentul Medgidia, alături de o ambulanță SAJ B2.

La fața locului, pompierii din Hârșova au intervenit cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD B, în timp ce echipele din Medgidia au ajuns cu o autospecială pentru transportul victimelor multiple și un alt echipaj SMURD B. De asemenea, elicopterul SMURD a fost mobilizat pentru a sprijini operațiunile de salvare.

Traficul a fost blocat pe DN 2A după accidentul din a doua zi de Crăciun

Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a raportat că accidentul, produs între localitățile Hârșova și Stupina, a dus la rănirea unei persoane aflate în stare de inconștiență.

Traficul rutier a fost oprit pe ambele sensuri, pentru a permite intervenția echipajelor și aterizarea elicopterului SMURD. Reluarea circulației normale este estimată după ora 13.00.

Accident cu zece victime în Constanța, în a doua zi de Crăciun: șase adulți și patru copii au ajuns la spital după ce două mașini s-au lovit frontal
Una dintre cele două mașini implicate în accidentul cumplit din Constanța. Autoturismul a fost complet distrus. Foto: Ziarul Amprenta

Care este starea celor 10 persoane implicate în accidentul rutier

Conform datelor Serviciului de Ambulanță Județean Constanța, accidentul rutier a avut ca rezultat zece victime: șase adulți și patru copii, cu vârste de opt luni, șase ani și opt ani.

Dintre acestea, o persoană se află în comă, fiind intubată și suferind un traumatism cranio-cerebral grav. Celelalte nouă victime sunt conștiente și au fost transportate la Spitalul Județean Constanța pentru îngrijiri medicale.

Medicul specialist Sorina Ispas, care se afla în mașina implicată în accident, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj emoționant: „Suntem în viață. Doamne-ajută!”.

Cum s-a produs accidentul din Constanța

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Constanța au confirmat că accidentul s-a produs la intersecția DJ 223 cu DN 2A.

„Din primele informații a reieșit că impactul s-a produs între două autoturisme, conduse de doi bărbați, de 38, respectiv 46 de ani, primul circulând pe DJ 223, dinspre localitatea Topalu către orașul Hârșova, iar al doilea deplasându-se pe DN 2A, dinspre municipiul Constanța către orașul Hârșova.

În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a celor doi conducători auto, precum și a altor 6 persoane (dintre care 3 din primul autoturism și 3 din cel de-al doilea autoturism), precum și vătămarea corporală gravă a unui bărbat, pasager în al doilea autoturism.

În cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate de către polițiști pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, a transmis IPJ Constanța.

Din păcate, o altă tragedie s-a produs în România, tot în a doua zi de Crăciun. Doi tineri din Bistrița au murit pe loc, după ce mașinile în care se aflau s-au ciocnit.

