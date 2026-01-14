Mașinile electrice, afectate masiv de ger. Care rezistă cel mai bine la frig, conform celui mai mare test din lume

Aceasta testat ce autonomie obțin mașinile comparativ cu pretențiile producătorilor, dar și consumul pe zăpadă și încărcarea pe frig, conform CarNewsChina.com. O prezntare detaliată a fost făcută recent și de către Mike The Car Geek pe canalul său de YouTube.

Testele au avut loc în Mongolia Interioară, pe un ger năpraznic, cu temperaturi între -25 și -33 de grade Celsius, mult mai mici decât cele care se înregistrează în aceste zile în România.

Au fost testate 67 de mașini, de la modele care se găsesc și în România, precum Tesla Model Y, Mercedes-Benz CLA EV, Zeekr 001 sau BYD Dolphin Surf, până la modele care nu sunt disponibile în țara noastră de la mărci precum Onvo, Deepal, Li Auto, Aito sau Arcfox.

Ce se calculează și cum

Concomitent, trebuie menționat că autonomia pretinsă de producători în China este pe standardul CLTC, care implică din start mai mult mers prin oraș, astfel că autonomia pe standardul mondial WLTP trebuie calculată din start mai mică.

O regulă simplă spune că din raza CLTC trebuie scăzut 15-25% pentru a găsi autonomia WLTP, adică cea care replică cel mai bine un consum real în regim mixt. Publicația fiind din China a raportat autonomia la raza dată de producători pe baza standardului chinezesc.

De asemenea, trebuie menționat că Autohome a testat mașinile cu încălzirea pornită la 23 de grade, pentru că și șoferii au nevoie de confort pe ger. Este vorba de încălzirea centrală, nu și cea a scaunelor sau a volanului.

Ce arată testele

Testele au arătat că Xpeng P7 a obținut cea mai bună autonomie, raportat la pretențiile producătorului. Mașina a făcut 366,7 kilometri cu o încărcare, adică 53,9% din cât arată constructorul în materialele sale de marketing.

Xpeng este un producător electric la care grupul german Volkswagen deține o participație minoritară. Mașinile sale nu se află oficial în România, dar compania va produce mașini în Austria în uzinele Magna, astfel că vor veni în perioada următoare.

Aceasta a fost urmată de Yangwang U7, cu 372,9 kilometri, dar un procent de 51,8%. Yangwang este o marcă a BYD.

Pe locul al treilea se află Zeekr 001, cu 362,1 kilometri parcurși și un procent de 49,6% din cât anunță constructorul. Acesta este deținut de către Geely, care deține și producători europeni consacrați, precum Volvo și Lotus.

Tesla Model 3 se clasează abia pe locul al patrulea, cu o distanță parcursă de 361,8 kilometri și un procent de 48%.

Top 10 este completat de Nissan N7, BYD Seal 06, Xpeng Mona 03, Fang Cheng Bao 3, Aito M7 și BYD Han L.

Modelul BYD Seagull, care se vinde în România sub numele de Dolphin Surf, se află imediat în afara top 10, pe locul 11. Acesta a parcurs 177,2 kilometri, adică 43,8% din cât anunță oficial producătorul.

Procentele de autonomie scad de la 53,9% pentru prima clasată, adică puțin peste jumătate din cât anunță constructorul, până la 34,2% pentru „repetenți”, adică în jur de o treime din anunțurile inițiale.

Cel mai bun consum

Mai departe, la testul de consum cele mai eficiente mașini au ieșit cele mici ca dimensiuni și sedanurile, care au forme aerodinamice.

Top 10 este compus din:

BYD Seagull – 23,5 kWh

Geely Xingyuan – 23,5 kWh

BYD Seal 06 – 24,6 kWh

Wulling Bingo S – 24,9 kWh

Tesla Model 3 – 24,9 kWh

Xpeng Mona 03 – 25,4 kWh

MG 4 – 25,5 kWh

Nissan N7 – 26,4 kWh

Xpeng P7 – 26,9 kWh

Leapmotor B01 – 26,9 kWh.

Consumul pe timp de iarnă este influențat de faptul că anvelopele nu au cea mai bună aderență pe zăpadă, comparativ cu un carosabil de pe care aceasta a fost eliminată.

Încărcarea în condiții extreme

În fine, la testul de încărcare în condiții de ger au fost rezultate surprinzătoare. Acesta a măsurat încărcarea acumulatorilor de la 30% la 80%. Însă testul depinde de mărimea bateriei, în plus a fost realizat cu un singur tip de încărcător.

Spre exemplu, modelul BYD Han L are încărcare la 1.000 kW, adică un MW, dar încărcătorul folosit nu ajungea la acest nivel.

Pe primul loc se află modelul Avatr 06, o mașină futuristă produsă de concernul de stat Changan. Aceasta are o capacitate a bateriei de 45,06 kWh și a încărcat în 15 minute.

Pe locul al doilea se află Changan Nevo A06, iar pe trei s-a clasat Chery Fullwin A9L, un sedan EREV ce vine cu un motor termic ce încarcă bateria.

SUV-ul Xiaomi YU7 s-a plasat pe locul 39 cu 31 de minute, iar Tesla model Y a fost pe 44, cu 35 de minute.

Top 10 arată astfel:

Avatr 06 – 15 minute la o baterie de 45,06 kWh

Changan Nevo A06 – 16 minute la o baterie de 63,18 kWh

Chery Fullwin A9L – 16 minute la o baterie de 33,68 kWh

Arcfox T1 – 17 minute la o baterie de 42,3 kWh

Voyah Taishan – 17 minute la o baterie de 65 kWh

Zeekr 9X – 18 minute la o baterie de 70 kWh

Roewe M7 DMH – 20 minute la o baterie de 19,7 kWh

IM LS6 – 20 minute la o baterie de 66 kWh

Leapmotor B01 – 21 minute la o baterie de 67,1 kWh

Geely Galaxy E5 – 21 minute la o baterie de 68,39 kWh.

Avatr este deținută de către constructorul Changan, iar acționar este și CATL – cel mai mare producător de baterii din lume.

Arcfox este marca de mașini electrice a BAIC – un gigant de stat din China, în vreme ce Voyah este marca de lux a Dongfeng – un alt concern de stat.

Roewe este fostul Rover, deținut acum de un alt conglomerat chinez, SAIC. În fine, IM Motors este o companie deținută în comun de către SAIC, colosul online Alibaba și un parc tehnologic.

Care este explicația

Contactat de către Libertatea, analistul Adrian Negrescu spune că autonomia reală a unei mașini pe baterii este influențată de climă.

„Cu cât este mai rece, cu atât aceasta devine mai ineficientă. Este o problemă chimică, în primul rând. În interiorul bateriei mașinii, pentru a oferi energie, are loc o reacție chimică. Ionii de litiu (particulele care transportă energia) trebuie să circule printr-un lichid (electrolit) de la un pol la altul. Când este foarte frig, lichidul devine vâscos, ca mierea ținută la frigider. Ionii se mișcă mult mai greu prin această «miere». Astfel că bateria depune un efort mult mai mare doar pentru a scoate energia din ea. De aceea, pare că se descarcă mai repede – o parte din energie se pierde doar încercând să învingă această rezistență internă”, spune Negrescu.

În plus, iarna, ca să ai căldură în mașină, trebuie să consumi curent din baterie pentru a alimenta o rezistență electrică sau o pompă de căldură.

„Practic, iarna, bateria are doi «clienți» mari în același timp: motorul (ca să te miști) și încălzirea (ca să nu îngheți). Asta «mănâncă» dramatic din kilometri. În esență, indifrent de ce mașină electrică cumpărați, dacă are o baterie clasică, cu litiu, veți avea o autonomie ceva mai mică iarna, când temperaturile coboară cu multe grade sub minus. Altfel spus, când avem episoade de frig extrem”, a punctat analistul.

