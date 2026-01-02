Incidentul s-a produs în halta Romula

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a transmis că incidentul s-a produs pe 28 decembrie 2025, în jurul orei 17:56, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova, în Halta de Mișcare Romula.

Un tren de marfă aparținând operatorului Vest Trans Rail, care avea ordin de intrare la linia 2 cu oprire și trebuia să se încrucișeze cu trenul RE 2522, a trecut peste semnalul Y aflat pe indicația „oprire”. În urma acestui fapt, trenul a talonat macazul numărul 2 și s-a oprit pe linia curentă.

După producerea incidentului, impiegatul de mișcare a contactat imediat mecanicul trenului RE 2522 și a dispus oprirea acestuia pentru a preveni un posibil accident.

Trenul de călători a fost retras ulterior în Halta de Mișcare Vlăduleni. Potrivit CFR SA, evenimentul nu s-a soldat cu victime.

Mecanicul a ignorat semnalele de oprire

Ulterior, Club Feroviar a intrat în posesia unei informări interne a CFR SA, care evidențiază gravitatea situației.

Trenul de marfă 67216, operat de Vest Trans Rail, deși avea comandă de intrare cu oprire în HM Romula, nu a respectat semnalele, a depășit semaforul de ieșire Y, a avariat macazul 2, rupând ciocul acestuia, și și-a continuat deplasarea pe linia curentă până la semnalul de intrare al HM Vlăduleni.

Acest lucru s-a întâmplat în pofida faptului că, la cantonul de la kilometrul 223+270, trenul primise semnale de oprire.

La ora 17:58, trenul Regio 2522 al CFR Călători a tranzitat HM Vlăduleni, însă a fost oprit în linie curentă de păzitorul de barieră de la cantonul situat la km 223+270 și apoi retras în HM Vlăduleni, pe linia 2 directă. Incidentul a fost raportat Poliției Transporturi Feroviare din Piatra Olt.

Nu s-a prezentat la impiegatul de mișcare pentru control

În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că mecanicul locomotivei DA 2008, care tracta trenul 67216, nu s-a prezentat la impiegatul de mișcare pentru control.

Mai mult, acesta avea asupra sa o foaie de parcurs completată cu ștampila stației Roșiori Nord și cu semnătura falsificată a impiegatului de mișcare, se arată în documentul intern al CFR SA.

Pentru aceste fapte, mecanicul riscă să fie condamnat pentru fals și uz de fals.

