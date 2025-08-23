O misiune de rutină a polițiștilor s-a transformat într-o serie de incidente neașteptate. Totul a început când un bărbat agresiv din județul Mehedinți a fost reclamat de vecini pentru tulburarea liniștii publice. Veniți la fața locului pentru a calma spiritele, doi polițiști, un tânăr și o tânără, au fost loviți de individ, așa că au cerut sprijin din partea Jandarmeriei ca să îl imobilizeze pe agresor.

Lucrurile nu s-au oprit însă aici. Duba jandarmilor care veneau grăbiți în ajutorul colegilor polițiști nu a mai ajuns pentru că a fost implicată într-un accident rutier. Un alt autoturism, condus de un bărbat de 48 de ani, circula pe bulevard având culoarea verde, dar cu viteză mare. În același timp, mașina Jandarmeriei avea semnalele de avertizare luminoase şi sonore. În aceste condiții, impactul nu a mai putut fi evitat.

„Autospeciala Jandarmeriei circula pe Bulevardul Tudor Vladimirescu, având în funcţiune mijloacele de avertizare luminoase şi sonore, iar în intersecţia cu strada Topolniţei, aceasta a acroşat un autoturism, condus de un bărbat de 48 de ani din Drobeta Turnu Severin”, au transmis jandarmii.

Atât şoferul dubei de jandarmi, cât şi cel al mașinii au fost testaţi cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative, au relatat orsova24.ro și actualmehedinti.ro. O pasageră de 47 de ani a primit îngrijiri medicale la fața locului, dar a refuzat să meargă la spital.

