Ancheta a fost declanșată după publicarea unor documente în SUA, legate de o investigație privind traficul de persoane, în care Epstein a fost implicat. Puțin după ora 8, în dimineața zilei de 19 februarie, șase mașini de poliție nemarcate au ajuns la reședința din Sandringham a fostului prinț, chiar în ziua în care acesta împlinește 66 de ani. Proprietatea, unde tatăl său, Ducele de Edinburgh, și-a petrecut ultimii ani, este situată la finalul unui drum privat, ascunsă vederii publice. Prințul Andrew a fost arestat și poate fi ținut în custodia poliției pentru cel mult 24 de ore.

Premierul britanic, Keir Starmer, era în direct la emisiunea BBC Breakfast în momentul arestării, care a devenit publică abia câteva ore mai târziu. Întrebat chiar despre ancheta cu privire la faptele comise de prințul Andrew, acesta a decarat că principiul egalității în fața legii este „foarte important” și „trebuie aplicat în acest caz, la fel ca în oricare alt caz”.

Premierul a subliniat, în 5 cuvinte: „Nobody is above the law” (n.r.: Nimeni nu este mai presus de lege). Întrebat dacă Andrew ar trebui să colaboreze voluntar cu poliția britanică, acesta a răspuns: „Cred că este o chestiune care ține de poliție. Ei își vor desfășura propriile investigații, dar unul dintre principiile de bază ale sistemului nostru este că toată lumea este egală în fața legii și nimeni nu este mai presus de lege.”

Acuzațiile aduse fostului prinț includ și implicarea sa într-un schimb de informații confidențiale din timpul mandatului său de trimis comercial. De asemenea, în dosarele Epstein, Andrew este fotografiat lângă o tânără, iar congresmenii americani cer ca acesta să depună mărturie în cadrul investigației privind activitățile lui Epstein, care a murit în închisoare în 2019.

