Andrew Mountbatten-Windsor, arestat de ziua lui

Poliția britanică a ajuns joi dimineață la reședința lui Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles al III-lea, în Norfolk, iar fostul membru al familiei regale a fost reținut pe baza suspiciunilor de „misconduct in public office” (abuz în exercitarea unei funcții publice), conform BBC.

Surse citate de presa britanică indică faptul că cel puțin șase vehicule neinscripționate și mai mulți ofițeri în civil au sosit la proprietatea Sandringham din estul Angliei. Totodată au loc percheziții în Berkshire și Norfolk. Anunțul vine după ce poliția britanică a transmis că analizează o plângere privind presupusa divulgare de materiale confidențiale de către fostul prinț către Jeffrey Epstein.

Andrew, care împlinește astăzi 66 de ani, a negat acuzaţiile.

Thames Valley Police și alte forțe de ordine din Regatul Unit au analizat deja aceste acuzații și au evaluat posibilitatea începutului unei anchete penale complete.

Ce spune Poliția

„În cadrul anchetei, astăzi am arestat un bărbat în vârstă de peste 60 de ani, din Norfolk, sub suspiciunea de comportament necorespunzător într-o funcţie publică și efectuăm percheziții la adrese din Berkshire și Norfolk. Bărbatul se află în prezent în custodia poliției.

Nu vom face public numele persoanei arestate, conform procedurii. De asemenea, reamintim că acest caz este acum activ, prin urmare trebuie manifestată prudență, pentru a evita încălcarea regulilor privind sfidarea instanței”, a transmis poliţia britanică.

Relația cu Jeffrey Epstein, începutul declinului

Prințul Andrew a fost forțat să se retragă din viața publică încă din 2019, după un interviu dezastruos acordat BBC-ului, în care a încercat să explice relația sa cu Jeffrey Epstein, miliardarul american acuzat de trafic sexual de minore.

Scandalul a escaladat după ce Virginia Giuffre a intentat un proces împotriva lui Andrew în 2015, susținând că Epstein a traficat-o și a obligat-o să întrețină relații sexuale cu prietenii săi, inclusiv cu prințul, pe când ea era minoră.

Giuffre a afirmat că a fost abuzată în mai multe locuri, pe insula privată a lui Epstein din Insulele Virgine Americane, în reședința acestuia din Manhattan, dar și în casa fostei iubite a lui Epstein, Ghislaine Maxwell, la Londra. Virginia Giuffre și-a luat viața anul acesta, în luna aprilie, la 41 de ani.

În luna august a anului trecut, prințul a fost în centrul unui nou scandal după ce publicația Daily Mail a publicat fragmente dintr-o carte scrisă de istoricul Andrew Lownie și intitulată „Ascensiunea și decăderea Casei de York”, în care Andrew este descris ca un om obsedat de sex, lipsit de respect, vulgar și nepoliticos.

„Neg acuzele cu fermitate”

Prințul Andrew a negat constant acuzațiile. „Neg cu fermitate toate acuzațiile care mi se aduc”, a declarat el de mai multe ori, inclusiv în comunicatul publicat vineri. În 2022, cazul a fost închis printr-o înțelegere extrajudiciară între Andrew și Virginia Giuffre, valoarea acesteia nefiind făcută publică.

În urma scandalului, Andrew Mountbatten-Windsor , al doilea fiu al reginei Elisabeta, a fost deposedat de titlurile sale militare și a pierdut pozițiile onorifice din mai multe organizații caritabile. În octombrie 2025, regele Charles i-a retras şi titlul de prinţ, fiind evacuat din conacul regal în care locuia.

„Prințul Andrew va fi cunoscut de acum înainte ca Andrew Mountbatten Windsor. Contractul său de închiriere pentru Royal Lodge i-a oferit până acum protecție legală pentru a continua să locuiască acolo. S-a înaintat acum notificarea oficială pentru predarea contractului și se va muta într-o altă locuință privată”, anunța atunci Palatul Buckingham, într-un comunicat.

