„Îmi pare bine să revin azi la Chişinău şi să fiu alături de dumneavoastră într-un moment de mare însemnătate pentru viitorul Republicii Moldova. Vizita a început cu o întâlnire la punctul de trecere a frontierei Leuşeni-Albiţa, unde am discutat aspectele care ţin de colaborare economică, de proiectele mari de infrastructură conectivă şi de facilitarea tranzitării Prutului. Vă asigur că vom construi în continuare noi punţi care să ne apropie şi mai mult, aşa cum se cuvine între ţări-surori care împărtăşesc o limbă, o istorie şi valori comune”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a adăugat că trăim o etapă importantă pentru progresul Republicii Moldova pe drumul european.

”În acest context, România va rămâne un susţinător ferm al parcursului european al Moldovei asigurând sprijin cu expertiza noastră, cu experienţa dobândită în anii de apartenenţă la Uniunea Europeană şi prin intermediul formatelor de cooperare bilaterală şi transfrontaliere europene”, a subliniat premierul României.

El a explicat avantajele României după aderarea la Uniunea Europeană în 2007: „Am beneficiat de 100 de miliarde de euro din fonduri europene şi am contribuit cu peste 32 de miliarde de euro la bugetul european. Fiecare euro investit s-a văzut în economia României, în dezvoltare locală, în infrastructură şi în locuri de muncă, iar rezultatele s-au simţit în viaţa de zi de zi a românilor. Atunci când România a aderat la Uniunea Europeană, Produsul Intern Brut al ţării noastre era de circa 45% din media Uniunii Europene. Astăzi la aproape două decenii de la aderare, Produsul Intern Brut al României se apropie de 80% din media Uniunii Europene”.



