Conform acesteia, documentațiile în pregătire vizează următoarele segmente:

  • Preciziei – Chiajna, 3.3 km, două stații;
  • Preciziei – Cartierul Latin/Bragadiru, 4.36 km, două stații;
  • Păcii-Linia de Centura Vest, 3,7 km, patru stații.

În prezent se fac demersuri pentru identificarea sursei de finanțare a investiției, a menționat directorul general Metrorex, relatează Economedia.

De asemenea, programul investițional de dezvoltare a infrastructurii de transport pentru perioada 2021 – 2030 cu privire la Extensia Magistralei 3, prevede extinderea la suprafață a două noi racorduri, sub forma literei Y, care vor porni din stația Preciziei.

Mai precis, vor fi conectate la magistrala de metrou M3 două bazine rezidențiale importante (Zona rezidențială Militari, respectiv zona rezidențială Prelungirea Ghencea).

Racordul Militari-Chiajna va conecta actuala magistrală cu zona în continuă dezvoltare Militari Residence din cartierul Chiajna și a zonei comerciale Complex Comercial Militari, conform Economedia.

Acest racord se va construi paralel cu linia de tren care pleacă din centură către depoul Militari și va avea o stație comună cu inelul feroviar/trenul metropolitan în zona București Vest, apoi se va desprinde către est în direcția cartierului Militari Residence.

Se estimează o lungime de 3,3 km. De asemenea, sunt prevăzute și două stații supraterane (Stația Autostrada A1, Stația Strada Osiei).

În ceea ce privește racordul Militari- Cartierul Latin (Bragadiru), acesta va conecta magistrala actuală cu o altă zonă dens populată, zona Cartierului Latin din sudul actualei magistrale. Acesta va fi construit paralel cu linia de tren ce pleacă din depoul Militari către ramura de sud a centurii feroviare, va merge paralel cu centura feroviară către Domnești unde va avea stație comună cu inelul feroviar / trenul metropolitan.

De aici, linia se va desprinde apoi către est în direcția Cartierului Latin (Bragadiru) pe aliniamentul nordic al străzii Prelungirea Ghencea, aliniament ce prezintă un număr redus de construcții până la stația terminus. 

Acesta va avea o lungime estimată de 4,36 kilometri și două stații supraterane, Domnești și Cartierul Latin.

