Michelle Obama, vedeta Impact Bucharest 2025

Impact Bucharest 2025 va rămâne în istorie ca un eveniment care nu numai că a reunit lideri de talie mondială, dar a adus-o și pe Michelle Obama în România pentru prima dată. Fosta Primă Doamnă a Statelor Unite a vorbit la București, subliniind rolul leadershipului, educației și rezilienței în vremuri de schimbări globale.

„Pentru mine, să rămân implicat, să rămân relevant, să rămân util cuiva în afară de tine. Aceasta este o modalitate bună de a rămâne puternic și solid în momentele dificile.”, a spus ea.

Foasta primă doamnă a Americii a povestit timp de o oră nu doar despre modul în care s-a adaptat cu familia la Casa Albă șia încercat să ducă o viață normală, dar și momente din copilăria ei. De asemenea, a dezvăluit ce o motivează și cum arată pentru ea un lider adevărat.

„Am 61 de ani, următorii zece ani îmi imaginez că voi încerca să găsesc modalități prin care să predăm ștafeta generațiilor tinere. Un lider trebuie să păstreze echilibrul în viața lui, dar și să învețe să aibă răbdare. Cu ceilalți, dar și cu el. Și să păstreze bunul simț!”, a spus soția fostului președinte Barack Obama.

Participanții la Impact București au avut ocazia să o urmărească pe Michelle Obama transmițând aceste lecții de speranță, precum și multe alte lecții, în direct pe scenă joi după-amiază, în capitala României.

Admiterea la Arhitectură se dă dintr-o materie scoasă din programa liceelor teoretice acum 50 de ani. Părintele unui elev: „Copiii, obligați să se mediteze la Geometrie descriptivă cu profesorii din facultate”
Recomandări
Admiterea la Arhitectură se dă dintr-o materie scoasă din programa liceelor teoretice acum 50 de ani. Părintele unui elev: „Copiii, obligați să se mediteze la Geometrie descriptivă cu profesorii din facultate”

Simona Halep a vorbit și ea la Impact

Timp de două zile, Impact a devenit o arenă pentru politicieni vedetă, lideri de afaceri și campioni sportivi – de la Michelle Obama la Simona Halep.

„Când pierzi un meci, poți învăța mai multe din eșec, nu într-un sens negativ, ci pentru că oferă lecții valoroase pentru a te perfecționa și a crește.”, a spus Simona Halep, fosta jucătoare de tenis numărul 1 WTA, pe scena Impact București.

michelle-impactIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 14

În ceea ce privește lecțiile de la a doua ediție a Impact București, aceasta s-a bucurat de o prezență de peste 2.500 de participanți și peste 200 de vorbitori , ceea ce înseamnă că se dezvoltă mai rapid decât ediția originală poloneză a Impact.

Reprezentanți ai unor giganți globali – Mastercard, Uber, BMW – au apărut pe scena Impact alături de branduri locale de top: UiPath, eMAG, Banca Transylvania, Metaminds și Netopia Payments .

Aceștia au primit sfaturi de la unii dintre cei mai importanți lideri de opinie din lume în management și cultură organizațională, inclusiv Erin Meyer, autoare de bestselleruri și profesoară la școala de afaceri INSEAD, care a spus: „Marea majoritate a companiilor de astăzi funcționează cu o mahmureală a erei industriale”, precum și Stefanie Sword-Williams, fondatoarea F*ck Being Humble Consultancy, care a spus-o fără menajamente: „Putem fi mai curajoși și mai îndrăzneți fără a fi anulați”.

Primarul Bucureștiului oaspete și el la Impact Bucharest 2025

A fost prezentă și o serie numeroasă de reprezentanți ai sectorului public, printre care ministrul Finanțelor al României , Alexandru Nazare, Victor Negrescu, vicepreședintele Parlamentului European, și Stelian Bujduveanu, primarul Bucureștiului, care a declarat: „Suntem deschiși pentru afaceri”, precum și alți reprezentanți ai instituțiilor UE și ai guvernelor din Europa de Sud-Est.

Această adăugare a evenimentului a confirmat rolul Impact ca platformă cheie care conectează mediul de afaceri, mediul academic și sectorul public.

Participanții au putut urmări și asculta prezentări principale și discuții moderate și cu discursuri axate pe inteligența artificială, tranziția verde și geopolitica Europei Centrale și de Est . Toate acestea au atras mulțimi și au stabilit cursul potrivit pentru dezvoltarea viitoare a regiunii.

„Nu putem vorbi despre viitorul tehnologiei fără a vorbi despre inteligența artificială. Acesta este punctul în care trebuie să reproiectăm arhitectura de la abilitate la scop, de la cuvinte la modele de lume și de la platforme dispersate la suveranitate” – a subliniat Marius Marinescu, membru al consiliului de administrație al Metaminds.

Siegfried Mureșan, europarlamentar: „UE a adoptat cel mai mare pachet de ajutor economic adoptat vreodată pentru Republica Moldova, 1,9 miliarde de euro pentru trei ani”
Recomandări
Siegfried Mureșan, europarlamentar: „UE a adoptat cel mai mare pachet de ajutor economic adoptat vreodată pentru Republica Moldova, 1,9 miliarde de euro pentru trei ani”

Impact Bucharest 2025 a arătat că capitala României a devenit un centru cheie și un loc de întâlnire pentru liderii din Europa Centrală . Este un loc unde se formează parteneriate, se iau decizii strategice și se conturează viitorul economic al regiunii.

Ringier a fost partener strategic al ediției din acest an a Impact Bucharest.

Parteneriat Media: Impact Bucharest

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Doi piloți Turkish Airlines au rămas fără „orientare spațială” la decolarea de pe Aeroportul Otopeni. Avionul a aterizat la Istanbul cu pneurile din față sparte

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
„Dacă nu eram fiul lui Ilie Dumitrescu...”. Declarațiile complet bulversante ale lui Toto Dumitrescu, ce putut spune despre tatăl său și numele pe care îl poartă: „Este unul dintre...”. Așa a ieșit la iveală un detaliu neștiut de public până acum
Viva.ro
„Dacă nu eram fiul lui Ilie Dumitrescu...”. Declarațiile complet bulversante ale lui Toto Dumitrescu, ce putut spune despre tatăl său și numele pe care îl poartă: „Este unul dintre...”. Așa a ieșit la iveală un detaliu neștiut de public până acum
Fără retușuri, filtre și fără machiaj, într-o zi normală, pe stradă, la plimbare cu fiica sa. Aceasta e adevărata față a Elenei Udrea. Muți au spus că arată mai bine naturală
Unica.ro
Fără retușuri, filtre și fără machiaj, într-o zi normală, pe stradă, la plimbare cu fiica sa. Aceasta e adevărata față a Elenei Udrea. Muți au spus că arată mai bine naturală
Momente dificile pentru Alina Pușcaș! Fiica ei, Iris, are probleme de sănătate și a fost operată. Diagnosticul neașteptat primit din partea medicilor: „M-am panicat”
Elle.ro
Momente dificile pentru Alina Pușcaș! Fiica ei, Iris, are probleme de sănătate și a fost operată. Diagnosticul neașteptat primit din partea medicilor: „M-am panicat”
gsp
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
GSP.RO
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
GSP.RO
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
Parteneri
Cea mai nesuferită zodie! Singura care nu se înțelege cu nimeni! Nimeni și nimic nu-i poate înmuia inima
Libertateapentrufemei.ro
Cea mai nesuferită zodie! Singura care nu se înțelege cu nimeni! Nimeni și nimic nu-i poate înmuia inima
Cei 4 copii ai lui Ilie Dumitrescu, între strălucire și scandal! Sică, condamnat pentru droguri, Toto, pozitiv la cocaină. Imagini cu toată familia: “Pe Toto îl vedeam ca pe un soare…”
Avantaje.ro
Cei 4 copii ai lui Ilie Dumitrescu, între strălucire și scandal! Sică, condamnat pentru droguri, Toto, pozitiv la cocaină. Imagini cu toată familia: “Pe Toto îl vedeam ca pe un soare…”
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!
Tvmania.ro
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!

Alte știri

A fost înregistrată cea mai scăzută temperatură din țară, la Miercurea Ciuc
Știri România 13:05
A fost înregistrată cea mai scăzută temperatură din țară, la Miercurea Ciuc
Când va fi gata noua platformă informatică din Asigurările de Sănătate, care costă 100 de milioane de euro
Știri România 12:55
Când va fi gata noua platformă informatică din Asigurările de Sănătate, care costă 100 de milioane de euro
Parteneri
Pericolul mortal de pe una dintre cele mai populare plaje din Thassos. „Ucigașii tăcuți” care te trag în larg
Adevarul.ro
Pericolul mortal de pe una dintre cele mai populare plaje din Thassos. „Ucigașii tăcuți” care te trag în larg
Gigi Becali se ține de cuvânt: Bîrligea va fi Lăcătuș, Olaru rezervă! Cum arată primul 11 al FCSB la Botoșani. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali se ține de cuvânt: Bîrligea va fi Lăcătuș, Olaru rezervă! Cum arată primul 11 al FCSB la Botoșani. Exclusiv
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință
Financiarul.ro
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință

Monden

Tudor Chirilă, declarații sincere despre familia lui. „Seara e păcat să bei un pahar de vin singur”
Stiri Mondene 12:49
Tudor Chirilă, declarații sincere despre familia lui. „Seara e păcat să bei un pahar de vin singur”
Anunțul oficial despre Insula Iubirii, sezonul 10. Cuplurile sunt așteptate la casting: „Thailanda ne așteaptă cu noi povești de neratat”
Stiri Mondene 12:16
Anunțul oficial despre Insula Iubirii, sezonul 10. Cuplurile sunt așteptate la casting: „Thailanda ne așteaptă cu noi povești de neratat”
Parteneri
Cum și-au făcut apariția Donald Trump și soția lui la banchetul regal organizat la Castelul Windsor. Melania Trump a purtat o ținută îndrăzneață. FOTO
Elle.ro
Cum și-au făcut apariția Donald Trump și soția lui la banchetul regal organizat la Castelul Windsor. Melania Trump a purtat o ținută îndrăzneață. FOTO
Melania Trump, confesiune șocantă către Kate Middleton: “Îmi vine să nu mă mai întorc!” Mărturisirea Prințesei a fost făcută publică de un cititor pe buze și momentul s-a viralizat!
Unica.ro
Melania Trump, confesiune șocantă către Kate Middleton: “Îmi vine să nu mă mai întorc!” Mărturisirea Prințesei a fost făcută publică de un cititor pe buze și momentul s-a viralizat!
Uluitor cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express 2025. Ana și Smaranda au cariere de succes și nimeni nu se gândea vreodată că lucrează în așa domenii. Toți vorbesc despre ele acum
Viva.ro
Uluitor cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express 2025. Ana și Smaranda au cariere de succes și nimeni nu se gândea vreodată că lucrează în așa domenii. Toți vorbesc despre ele acum
Parteneri
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
TVMania.ro
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
Reacţia şoferiţei care a călcat mortal un bărbat în Popeşti-Leordeni. Băuse vin şi whisky în seara fatală
ObservatorNews.ro
Reacţia şoferiţei care a călcat mortal un bărbat în Popeşti-Leordeni. Băuse vin şi whisky în seara fatală
VIDEO Fiul lui Dumitrescu, potop de înjurături după ce a fost încătușat. Declarații halucinante, imagini de la fața locului
Libertateapentrufemei.ro
VIDEO Fiul lui Dumitrescu, potop de înjurături după ce a fost încătușat. Declarații halucinante, imagini de la fața locului
Parteneri
Americanca Townsend, șocată de mâncarea găsită în China, la Billie Jean King Cup » A ironizat „bucătăria” și a primit replica de la rivală: „Dacă vrei, e un KFC la aeroport”
GSP.ro
Americanca Townsend, șocată de mâncarea găsită în China, la Billie Jean King Cup » A ironizat „bucătăria” și a primit replica de la rivală: „Dacă vrei, e un KFC la aeroport”
Florin Marin s-a stins în spital » Fostul fundaș al Stelei și antrenor la Craiova și Dinamo, răpus de o boală cruntă
GSP.ro
Florin Marin s-a stins în spital » Fostul fundaș al Stelei și antrenor la Craiova și Dinamo, răpus de o boală cruntă
Parteneri
Directorul interimar al Companiei Apa Brașov, reținut de DNA pentru mită și cumpărare de influență
Mediafax.ro
Directorul interimar al Companiei Apa Brașov, reținut de DNA pentru mită și cumpărare de influență
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
StirileKanalD.ro
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
Ea este Matilda, adolescenta cu chip de înger care a murit la doar 15 ani, în timp ce aștepta autobuzul către școală! Avea un viitor strălucit în față și era considerată una dintre cele mai promițătoare sportive! Părinții sunt devastați...
KanalD.ro
Ea este Matilda, adolescenta cu chip de înger care a murit la doar 15 ani, în timp ce aștepta autobuzul către școală! Avea un viitor strălucit în față și era considerată una dintre cele mai promițătoare sportive! Părinții sunt devastați...

Politic

Primăriile și CJ-urile unde se încearcă evitarea dezastrului resurselor umane în urma concedierilor
Analiză
Politică 13:00
Primăriile și CJ-urile unde se încearcă evitarea dezastrului resurselor umane în urma concedierilor
Titus Corlățean spune că în PSD se practică intimidarea și amenințările: „nu m-am afişat, n-am spus, nu m-am văitat, nu mi-am rupt haina de pe mine”
Politică 18 sept.
Titus Corlățean spune că în PSD se practică intimidarea și amenințările: „nu m-am afişat, n-am spus, nu m-am văitat, nu mi-am rupt haina de pe mine”
Parteneri
MI6 recrutează spioni ruși online, printr-un nou portal pe dark web
Spotmedia.ro
MI6 recrutează spioni ruși online, printr-un nou portal pe dark web
“Îl văd pe Ilie la televizor, e distrus! Copilul a fost crescut în puf” Giovanni Becali, despre accidentul lui Toto Dumitrescu: “S-a speriat şi după aia a luat cocaina!”
Fanatik.ro
“Îl văd pe Ilie la televizor, e distrus! Copilul a fost crescut în puf” Giovanni Becali, despre accidentul lui Toto Dumitrescu: “S-a speriat şi după aia a luat cocaina!”
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult
Spotmedia.ro
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult