Michelle Obama, vedeta Impact Bucharest 2025

Impact Bucharest 2025 va rămâne în istorie ca un eveniment care nu numai că a reunit lideri de talie mondială, dar a adus-o și pe Michelle Obama în România pentru prima dată. Fosta Primă Doamnă a Statelor Unite a vorbit la București, subliniind rolul leadershipului, educației și rezilienței în vremuri de schimbări globale.

„Pentru mine, să rămân implicat, să rămân relevant, să rămân util cuiva în afară de tine. Aceasta este o modalitate bună de a rămâne puternic și solid în momentele dificile.”, a spus ea.

Foasta primă doamnă a Americii a povestit timp de o oră nu doar despre modul în care s-a adaptat cu familia la Casa Albă șia încercat să ducă o viață normală, dar și momente din copilăria ei. De asemenea, a dezvăluit ce o motivează și cum arată pentru ea un lider adevărat.

„Am 61 de ani, următorii zece ani îmi imaginez că voi încerca să găsesc modalități prin care să predăm ștafeta generațiilor tinere. Un lider trebuie să păstreze echilibrul în viața lui, dar și să învețe să aibă răbdare. Cu ceilalți, dar și cu el. Și să păstreze bunul simț!”, a spus soția fostului președinte Barack Obama.

Participanții la Impact București au avut ocazia să o urmărească pe Michelle Obama transmițând aceste lecții de speranță, precum și multe alte lecții, în direct pe scenă joi după-amiază, în capitala României.

Simona Halep a vorbit și ea la Impact

Timp de două zile, Impact a devenit o arenă pentru politicieni vedetă, lideri de afaceri și campioni sportivi – de la Michelle Obama la Simona Halep.

„Când pierzi un meci, poți învăța mai multe din eșec, nu într-un sens negativ, ci pentru că oferă lecții valoroase pentru a te perfecționa și a crește.”, a spus Simona Halep, fosta jucătoare de tenis numărul 1 WTA, pe scena Impact București.

În ceea ce privește lecțiile de la a doua ediție a Impact București, aceasta s-a bucurat de o prezență de peste 2.500 de participanți și peste 200 de vorbitori , ceea ce înseamnă că se dezvoltă mai rapid decât ediția originală poloneză a Impact.

Reprezentanți ai unor giganți globali – Mastercard, Uber, BMW – au apărut pe scena Impact alături de branduri locale de top: UiPath, eMAG, Banca Transylvania, Metaminds și Netopia Payments .

Aceștia au primit sfaturi de la unii dintre cei mai importanți lideri de opinie din lume în management și cultură organizațională, inclusiv Erin Meyer, autoare de bestselleruri și profesoară la școala de afaceri INSEAD, care a spus: „Marea majoritate a companiilor de astăzi funcționează cu o mahmureală a erei industriale”, precum și Stefanie Sword-Williams, fondatoarea F*ck Being Humble Consultancy, care a spus-o fără menajamente: „Putem fi mai curajoși și mai îndrăzneți fără a fi anulați”.

Primarul Bucureștiului oaspete și el la Impact Bucharest 2025

A fost prezentă și o serie numeroasă de reprezentanți ai sectorului public, printre care ministrul Finanțelor al României , Alexandru Nazare, Victor Negrescu, vicepreședintele Parlamentului European, și Stelian Bujduveanu, primarul Bucureștiului, care a declarat: „Suntem deschiși pentru afaceri”, precum și alți reprezentanți ai instituțiilor UE și ai guvernelor din Europa de Sud-Est.

Această adăugare a evenimentului a confirmat rolul Impact ca platformă cheie care conectează mediul de afaceri, mediul academic și sectorul public.

Participanții au putut urmări și asculta prezentări principale și discuții moderate și cu discursuri axate pe inteligența artificială, tranziția verde și geopolitica Europei Centrale și de Est . Toate acestea au atras mulțimi și au stabilit cursul potrivit pentru dezvoltarea viitoare a regiunii.

„Nu putem vorbi despre viitorul tehnologiei fără a vorbi despre inteligența artificială. Acesta este punctul în care trebuie să reproiectăm arhitectura de la abilitate la scop, de la cuvinte la modele de lume și de la platforme dispersate la suveranitate” – a subliniat Marius Marinescu, membru al consiliului de administrație al Metaminds.

Impact Bucharest 2025 a arătat că capitala României a devenit un centru cheie și un loc de întâlnire pentru liderii din Europa Centrală . Este un loc unde se formează parteneriate, se iau decizii strategice și se conturează viitorul economic al regiunii.

Ringier a fost partener strategic al ediției din acest an a Impact Bucharest.

