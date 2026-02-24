Motivele din spatele migrației

În 2024, 134.000 de persoane foarte bogate au ales să emigreze, iar pentru 2025 se estimează că 142.000 de milionari și-au schimbat țara de reședință, potrivit datelor Henley & Partners, citate de publicația Business Insider. Dar ce îi determină pe cei mai înstăriți oameni din lume să-și facă bagajele?

Factorii principali care îi atrag pe miliardari să-și schimbe țara de reședință includ fiscalitatea scăzută, siguranța și o calitate superioară a vieții. „Asistăm la o schimbare spectaculoasă a fluxurilor globale de bogăție. Țări precum Portugalia, Emiratele Arabe Unite și Singapore devin rapid destinații populare, în timp ce puteri economice tradiționale ca Marea Britanie sau China își pierd atractivitatea”, explică Jeremy Savory, fondatorul companiei internaționale Millionaire Migrant.

Destinațiile preferate de miliardari

Conform Business Insider, șase țări domină preferințele celor mai înstăriți oameni din lume: Emiratele Arabe Unite, prin Dubai, Portugalia, Singapore, Italia, respectiv Australia și Noua Zeelandă

Pe primul loc în acest clasament este Dubaiul, care este destinația favorită a multor milionari europeni și ruși. Fiscalitatea redusă și luxul stilului de viață atrag anual mii de persoane bogate.

„Atractivitatea Dubaiului se bazează pe un mediu prietenos pentru afaceri, birocrație minimală și lipsa impozitului pe venit”, explică Basil Mohr Elzeki de la Henley & Partners. Estimările sugerează că aproximativ 10.000 de milionari străini se vor stabili aici în 2026.

Pe locul secund se află Portugalia, care reprezintă un echilibru ideal pentru cei care sunt în căutarea unui punct de ancorare european. Cu un climat plăcut, fiscalitate moderată și un stil de viață relaxat, țara a devenit un magnet pentru antreprenori, mai ales datorită sprijinului oferit inovației și cercetării.

Pe locul 3 este Singapore, capitala economică a Asiei, care atrage investitori și antreprenori prin strategii fiscale avantajoase, precum absența impozitului pe câștigurile de capital. În plus, locația sa strategică permite escapade rapide în destinații exotice precum Bali sau Phuket, adăugând un plus de atractivitate.

Pe 4 este Italia. Deși până de curând nu era pe radarul miliardarilor, Italia a devenit o atracție pentru americanii în căutare de schimbări de stil de viață. Principalul motiv este regimul fiscal avantajos, care limitează impozitul pe veniturile din străinătate la 200.000 de euro pe an.

Pe locul 5 se află Australia și Noua Zeelandă. Aceste două țări din Oceania sunt apreciate pentru economiile stabile, sistemele de sănătate performante și calitatea vieții. În mod special, pensionarii bogați din Africa de Sud și Regatul Unit sunt atrași de traiul ofertant din aceste regiuni.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE