Cei mai bogaţi 12 miliardari „deţin mai mulţi bani decât jumătatea cea mai săracă a populaţiei lumii”, aproximativ patru miliarde de oameni, afirmă Oxfam în raportul său privind inegalităţile, care constată, de la an la an, o creştere a averii ultrabogaților.

Lumea număra anul trecut pentru prima dată peste 3.000 de miliardari, care cumulau o avere de 18.300 de miliarde de dolari. Valoarea averii lor a crescut cu 16,2%, de trei ori mai repede decât în cei cinci ani anteriori, în timp ce reducerea sărăciei a încetinit de la pandemia de COVID-19.

Această acumulare de bogăţie le permite ultrabogaţilor să-şi asigure accesul la instituţii şi să cumpere mass-media, „subminând libertatea politică şi erodând drepturile majorităţii”, subliniază Oxfam.

ONG-ul estimează că ultrabogaţii „au şanse de 4.000 de ori mai mari să ocupe o funcţie politică” decât cetăţenii obişnuiţi.

ONG-ul menţionează în special Statele Unite, prima putere mondială, unde administrația Trump numără mai mulţi miliardari.

„Inegalităţile economice şi politice pot accelera erodarea drepturilor şi securităţii persoanelor într-un ritm alarmant”, atrage atenția directorul general al Oxfam, Amitabh Behar, vorbind despre un cerc vicios.

Odată cu apropierea alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA, în noiembrie 2026, sunt prevăzute reduceri masive de impozite pentru întreprinderi şi gospodării, în timp ce multinaţionalele americane au obţinut scutirea de la rata minimă de impozitare de 15% prevăzută de un acord internaţional.

„Măsurile luate sub preşedinţia Trump (…) au avantajat cei mai bogaţi oameni din întreaga lume”, precicează Oxfam, care solicită limitarea puterii ultrabogaţilor prin impozitarea „reală” a acestora şi interzicerea finanţării campaniilor politice.

Peste 60 de lideri de stat, inclusiv președintele american Donald Trump, sunt așteptați Forumul Economic Mondial de la Davos, programat în perioada 19-23 ianuarie.

