Într-o postare pe Facebook adresată cetățenilor moldoveni, Chirica și-a exprimat regretul față de această situație, dar a subliniat necesitatea acestei decizii. El a explicat că ultimele poziții ale lui Ceban indică o îndepărtare de valorile europene, valori pe care România, ca stat membru UE, le împărtășește.

„Cu mare regret, dar cu aceeaşi prietenie care a caracterizat întotdeauna relaţia mea cu Republica Moldova, doresc să vă comunic că situaţia politică complicată generată de interdicţia aplicată domnului Ion Ceban, primarul municipiului Chişinău, de a intra pe teritoriul Uniunii Europene, evidenţiază faptul că ultimele sale luări de poziţie trădează o îndepărtare rapidă de valorile europene, valori împărtăşite şi de România, ca stat membru al Uniunii Europene”, a declarat Chirica.

Chirica a subliniat că această decizie nu afectează relațiile excelente dintre românii de pe ambele maluri ale Prutului. El și-a reafirmat angajamentul de a consolida colaborarea economică, culturală și educațională dintre Iași, România și Republica Moldova.

„Este timpul să strângem rândurile şi să contribuim la reconfirmarea traseului pro-european al Republicii Moldova”, a adăugat primarul Iașiului.

Proceduri de suspendare a înfrățirii

Într-o emisiune la TVR Moldova, Chirica a anunțat că va iniția procedurile de suspendare a înfrățirii dintre Iași și Chișinău. El a explicat că este obligat de lege să facă acest lucru și că există discuții la nivelul Ministerului Afacerilor Externe din România privind viitoarea cooperare.

„E o chestiune pe care o voi demara în perioada următoare. Mă obligă legea. Sunt discuţii şi pe marginea Ministerului Afacerilor Externe la noi, cum vom coopera. Am zis: nu ştiu, mă depăşeşte, dar din punctul meu de vedere această cooperare nu poate continua aşa”, a explicat Chirica.

Reacția lui Ion Ceban

Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a reacționat la aceste declarații printr-o postare pe Facebook. El a sugerat că aceste acțiuni fac parte dintr-un „joc politic” legat de interdicția sa de a intra în Spațiul Schengen.

„Îmi pare rău că în acest joc politic cu interdicţia mea sunt impuşi mai mulţi reprezentanţi din România să facă anumite declaraţii. Plus la toate că aceste relaţii de cooperare şi înfrăţire vin pe linia Ministerului de Externe şi iarăşi ne dăm seama de unde cresc picioarele”, a scris Ceban.

Interdicția lui Ion Ceban de a intra în România și în Spațiul Schengen a fost impusă pentru o perioadă de cinci ani. Ministerul Afacerilor Externe de la București a confirmat această decizie, invocând motive de siguranță națională.

Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a fost interzis în România și în tot spațiul Schengen pentru o perioadă de cinci ani, dezvăluie Ziarul de Gardă, care citează surse oficiale de la București.



