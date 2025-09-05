Mii de aeronave militare americane stau uitate în deșert. Cum arată unul dintre cele mai mari cimitire de avioane

Cimitirul de avioane din Arizona: O poveste fascinantă a istoriei aviatice americane

În apropierea orașului Tucson, Arizona, se află unul dintre cele mai mari cimitire de avioane din America. Potrivit The Sun, acest loc impresionant adăpostește rânduri întregi de aeronave militare abandonate, de la avioane de vânătoare până la uriașe avioane de transport.

Istoria acestui cimitir de avioane începe la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial. După capitularea Japoniei în septembrie 1945, Forțele Aeriene ale SUA s-au trezit cu un surplus masiv de aeronave care trebuiau depozitate undeva.

Clima aridă a Arizonei oferă condiții ideale pentru conservarea pe termen lung a aeronavelor. Foto: Profimedia Images

Baza aeriană Davis-Monthan, pe atunci o bază de antrenament pentru bombardiere, a fost aleasă datorită spațiului amplu disponibil. Clima deșertică a Tucsonului, cu mai puțin de 28 cm de precipitații anual, a fost ideală pentru conservarea aeronavelor neutilizate.

Cum a început povestea cimitirului de avioane din SUA

În primăvara anului 1946, peste 600 de bombardiere Boeing B-29 Superfortress și 200 de avioane de transport C-47 Skytrain au fost trimise la Davis-Monthan. Pentru o perioadă, chiar și celebrul Enola Gay, bombardierul B-29 care a lansat prima bombă atomică asupra Hiroshimei, a fost depozitat aici.

În 1965, Departamentul Apărării a decis să închidă facilitatea de depozitare a avioanelor Marinei din Phoenix și să consolideze toate aeronavele militare excedentare la Davis-Monthan.

Cel mai mare cimitir de avioane din lume

Astăzi, baza aeriană Davis-Monthan este cel mai mare cimitir de avioane din lume și găzduiește Grupul 309 de Întreținere și Regenerare Aerospațială (AMARG). Conform The Sun, citând surse AMARG, facilitatea depozitează în medie 3.200 de aeronave, 6.100 de motoare și aproape 300.000 de articole de scule și echipamente de testare.

Acest cimitir de avioane nu este doar un depozit, ci și o capsulă a timpului pentru istoria aviației militare americane. Multe dintre aeronavele depozitate aici au jucat roluri cruciale în conflicte majore și au marcat evoluții tehnologice semnificative în domeniul aviatic.

Mii de aeronave stau abandonate în deșert, în cimitirul de avioane din Arizona. Foto: Profimedia Images

O atracție turistică unică

Clima aridă a Arizonei oferă condiții ideale pentru conservarea pe termen lung a aeronavelor. Acest lucru permite nu doar păstrarea lor ca artefacte istorice, ci și posibilitatea de a le readuce în serviciu sau de a le folosi pentru piese de schimb.

Deși accesul publicului este restricționat, cimitirul de avioane de la Davis-Monthan a devenit o atracție turistică unică. Vizitatorii pot admira de la distanță această colecție impresionantă de aeronave care au marcat istoria militară a Statelor Unite.

Cimitirul de avioane din Arizona rămâne un simbol al puterii aeriene americane și un loc fascinant care continuă să atragă atenția atât a experților în aviație, cât și a publicului larg. Acest loc unic oferă o perspectivă captivantă asupra istoriei și evoluției aviației militare americane.

Cine poate vizita cel mai mare cimitir de avioane din SUA

În ceea ce privește vizitarea, cimitirul propriu-zis este închis publicului larg din motive de securitate și administrare militară. Accesul este permis în principal cercetătorilor, specialiștilor și personalului militar autorizat.

Totuși, în apropierea acestuia există un muzeu aerospațial, Pima Air & Space Museum, unde pasionații de aviație pot participa la tururi organizate care includ puncte de observare și informații despre acest cimitir extraordinar.