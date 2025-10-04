Berkshire va plăti integral în numerar

Berkshire, care deține deja aproximativ 28,2% din Occidental, va plăti integral suma în numerar. Din cei 9,7 miliarde de dolari, 6,5 miliarde vor fi folosiți de Occidental pentru a-și reduce datoria sub 15 miliarde.

OxyChem produce substanțe chimice de bază precum clor și hidroxid de sodiu, utilizate în tratarea apei și în asistența medicală. În august, Occidental și-a redus estimările de profit pentru această divizie cu aproximativ 15%, citând un surplus de piață în curs.

Schimbări în conducerea Berkshire

Anunțul achiziției nu îl menționează pe Buffett, ceea ce pare să indice o tranziție a conducerii către Greg Abel. Acesta a fost desemnat de Buffett în mai ca viitor CEO al grupului.

Buffett, în vârstă de 93 de ani, rămâne președintele companiei și va continua să fie implicat în procesul decizional. Potrivit Forbes, averea sa este estimată la 148,5 miliarde de dolari, plasându-l pe locul 10 în topul celor mai bogați oameni din lume.

Istoricul investițiilor Berkshire în Occidental

Berkshire a investit pe termen lung în Occidental, sprijinind inițial achiziția Anadarko Petroleum în 2019 cu un angajament de 10 miliarde de dolari. În 2022, conglomeratul a primit aprobarea de reglementare pentru a achiziționa până la 50% din acțiunile Occidental.

În 2023, Buffett a declarat că Berkshire nu va achiziționa o participație majoritară în Occidental, afirmând:„E posibil să cumpărăm mai multe acțiuni în viitor”, adăugând că „ne plac cele pe care le deținem deja”.

Planurile Occidental

În ultimul an, Occidental a lucrat la reducerea datoriilor, după achiziția rivalului CrownRock pentru 10,8 miliarde de dolari. Compania a anunțat că va vinde active în valoare de aproximativ 4 miliarde de dolari.

Această achiziție marchează o mișcare strategică importantă pentru Berkshire Hathaway, consolidându-și poziția în sectorul energetic și chimic. Tranzacția reflectă încrederea continuă a lui Buffett în potențialul Occidental, în ciuda fluctuațiilor recente ale pieței.