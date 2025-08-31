În ciuda vârstei, legendarul investitor continuă să impresioneze prin vitalitatea și claritatea gândirii sale, stârnind curiozitatea publicului cu privire la „secretul” longevității sale.

Bea zilnic cinci doze de Coca-Cola

Întrebat adesea dacă se bazează pe biohacking, diete ascunse sau programe de fitness, Buffett a dezvăluit o rețetă surprinzător de simplă: „Mănânc ca un copil de șase ani”.

Într-un interviu din 2015 pentru Fortune, el glumea spunând că tabelele actuariale arată cea mai mică rată a mortalității la această vârstă, așa că și-a modelat alimentația după preferințele copiilor.

Fără a număra calorii și fără superalimente, Buffett trăiește după plăceri simple – Coca-Cola (cinci doze zilnic, adică un sfert din aportul caloric), mic-dejunuri de la McDonalds de câțiva dolari și mese rapide cu hot-dog, înghețată de la Dairy Queen sau dulciuri Sees Candies.

Doarme opt ore pe noapte

Deși regimul său alimentar contrazice recomandările nutriționiștilor, el compensează printr-un obicei sănătos: somnul.

Buffett a declarat că doarme regulat opt ore pe noapte, un aspect confirmat și de specialiștii în cardiologie ca factor important pentru longevitate.

În plus, menține spiritul viu prin pasiunea pentru jocurile de bridge, pe care le consideră un „exercițiu intelectual permanent”, dar și prin lectură: citește cinci-șase ore pe zi și reflectează la probleme de afaceri și investiții.

Un alt ingredient al longevității sale, după cum chiar el spune, este fericirea: „Cred că fericirea contează enorm… Sunt mai fericit când beau Coca-Cola sau mănânc înghețată”.

Carieră începută la 11 ani

Cariera sa a început devreme: la doar 11 ani cumpărase primele acțiuni, iar experiența i-a oferit lecția răbdării în investiții. În 1965, Buffett preluase deja controlul Berkshire Hathaway, transformând compania textilă într-un conglomerat diversificat.

Din anii 70, scrisorile sale anuale către acționari au devenit documente de referință pentru investitori, îmbinând explicații financiare cu lecții de viață.

Printre investițiile definitorii: achiziția masivă de acțiuni Coca-Cola în 1988, care a dus la o participație de 7%, și deținerea integrală a Geico, compania în care investise încă din 1951 sub influența mentorului său Benjamin Graham.

Locuiește în casa cumpărată în 1958

Anii 2000 l-au consacrat și drept unul dintre cei mai generoși miliardari, promițând în 2006 să doneze cea mai mare parte a averii sale.

În 2008, Forbes l-a desemnat cel mai bogat om din lume. Mai recent, în 2016, Berkshire a început să cumpere masiv acțiuni Apple, considerate de Buffett „cea mai bună afacere din lume”, care au ajuns să reprezinte cea mai mare parte a portofoliului companiei.

Totuși, pandemia i-a adus și decizii dificile: Buffett și-a lichidat participațiile în companiile aeriene americane, asumând pierderi de miliarde, explicând că industria nu își va reveni ușor după criză.

În ciuda imensei sale averi, Buffett continuă să ducă o viață modestă, locuind în aceeași casă din Omaha, cumpărată în 1958 pentru 31.500 de dolari. Pentru el, fericirea și echilibrul par să fie adevăratul secret al longevității și al succesului.

