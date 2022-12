„Ce o să spun în continuare este în nume propriu, nu în numele agenției europene pentru care lucrez. Este ca și cum am avea probleme grave de sănătate și ne spălăm pe dinți sperând că le vom rezolva. Problemele noastre sunt mult mai grave, iar ceea ce s-a întâmplat ieri este extrem de grav. O spun în calitatea unuia care, din punct de vedere educațional, este un produs al UE. Student Erasmus, studiat în UE, lucrat mulți ani în sistem european, diplomat în cadrul Consiliului”, a afirmat Răzvan Nicolescu la evenimentul dedicat asigurării securității energetice a Uniunii Europene, unde Libertatea a fost prezentă.

Nicolescu a precizat că, deși anii au trecut, nu a văzut „o mizerie mai mare” decât ceea ce s-a petrecut la Consiliul JAI, joi, 8 decembrie.

„Nu am văzut în acești ani, deși am îmbătrânit, am doi copii, mai multe kilograme, sunt mai urât, dar nu am văzut o mizerie mai mare decât ce s-a întâmplat ieri la adresa Uniunii Europene. Doi politicieni au hotărât să ia ostatică Uniunea Europeană, valorile UE. Doi politicieni, cancelar și ministru de interne, au hotărât că nu le mai pasă de nimic și fac așa pentru că așa vor ei. Pentru ce motiv? Nici ei nu știu. Sau poate știu, dar nu spun”, a punctat Nicolescu, aflat la Biroul Parlamentului European în România.

Că este Putin, că sunt alegerile lor, că sunt nebuni, nu știu. Dar știu că UE trebuie să își dezvolte anticorpi pentru astfel de situații. Nu putem să lăsăm milioane de cetățeni să fie umiliți de doi bandiți politici. Asta este terminologia care li se potrivește. Răzvan Nicolescu, fost ministru al energiei în 2014:

Răzvan Nicolescu este în prezent membru în conducerea Institutului European pentru Inovare şi Tehnologie (EIT), organism al UE care gestionează politica europeană în domeniul inovării.

Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne a respins joi, 8 decembrie, aderarea României și a Bulgariei la spaţiul Schengen. Dintre cele 27 de ţări membre UE, Austria şi Olanda au votat împotrivă. Votul împotrivă al Olandei a venit ca urmare a faptului că România și Bulgaria au fost „la pachet”. Mai precis, potrivit surselor Libertatea din Consiliul JAI, Olanda a explicat în minuta ședinței că e de acord cu intrarea României în Schengen, dar a fost împotriva intrării Bulgariei. O nouă decizie privind aderarea României la Schengen ar urma să fie luată în martie 2023.

