În comunicatul transmis presei, Ministerul Culturii enumeră sumele primite pentru producția documentarului „colectiv” și precizează că este dreptul fiecărei persoane de a accepta sau refuza o distincție din partea statului român.

În același comunicat, instituția invocă o întâlnire solicitată de Nanau ministrului Culturii, care a avut loc pe 4 ianuarie 2021, una în care firma regizorului a cerut susținere financiară pentru promovarea în continuare a peliculei în plan international.

„SC Alexander Nanau Production SRL a solicitat o finanţare suplimentară din partea Ministerului Culturii în valoare de 250.000 de lei, pentru care a primit aviz pozitiv pentru suma de 150.000 lei. Acest buget a fost solicitat pentru campania online de promovare a filmului Colectiv în perioada 24 ianuarie – 31 aprilie 2021, la nivel internaţional” se arată în comunicatul instituției, potrivit G4Media.

În comunicat, se mai precizează faptul că Alexander Nanau a obţinut ca regizor suma de 475.100 lei şi ca producător suma de 258.395 lei, fonduri nerambursabile din partea CNC pentru producţia filmului.

În document se mai arată că au fost finanțate și participările la festivalurile de la Amsterdam, Toronto şi Veneţia (în 2019) în total de 40.000 lei şi, în 2020, a promovării filmului documentar de lungmetraj în vederea selecţiei la premiile Academiei Americane de Film – Oscar 2021, în valoare de 100.000 lei.

De asemenea, Consiliul de Administraţie al CNC a decis și suplimentarea sumei, ulterior, cu 100.000 de lei, dacă filmul va fi propus pe lista scurtă a premiilor Oscar.

Astfel, suma totală alocată acestui proiect din Fondul Cinematografic a ajuns la 1.530.566 lei, care include şi costurile de distribuţie.



Legat de criticile regizorului cu privire la neimplicarea statului în „toate nivelurile instituţionale a fost zero”, Ministerul Culturii precizează că: „Afirmaţia (…) este răuvoitoare şi lipsită de temei”.

Ce spune Ministerul Culturii că a făcut pentru sectorul cultural

În același comunicat, Ministerul Culturii prezintă o enumerare a măsurilor luate în sprijinul sectorului cultural-artistic:

Ca urmare a demersurilor Ministerului Culturii realizate pe lângă Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, 5,5% din solicitanții pentru granturile pe capital de lucru sunt operatori economici din sectorul cultural. Suma totală pe care aceștia o vor accesa este de aproximativ 68 milioane de euro.

Reglementarea biletelor achiziționate de public la festivalurile care nu au putut fi desfășurate în starea de urgență și în starea de alertă.

Număr de proiecte finanțate prin programul Acces Online: 19 proiecte, Buget alocat 1 milion lei, peste 270 de lucrători culturali beneficiari;

Număr de proiecte finanțate prin Nevoi Culturale de Urgență: 13, Buget alocat: 830.000 lei;

Număr de proiecte finanțate prin Programul Cultural Prioritar: 62, Buget total alocat: 8,537 milioane de lei printre care amintim TIFF, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, Concursul Internațional George Enescu, Gala Uniter;

Număr de proiecte Ziua Culturii Naționale 2020: 10 proiecte, Buget total: 250.000 lei. În 2021, suma a crescut la 2 milioane de lei, din care urmează să se finanțeze 42 de proiecte.

După 12 ani, Ministerul Culturii a alocat 2 milioane de lei pentru un program de achiziție de artă plastică. 167 de lucrări au fost achiziționate de la 100 de artiști români contemporani și expuse în Muzeul Național de Artă Contemporană.

Ministerul Culturii a realizat demersurile necesare pentru ca persoanele fizice care au obținut venituri exclusiv din drepturi de autor și drepturi conexe, aflați în imposibilitatea de a mai obține venituri, să beneficieze de indemnizatia de 75% din salariul mediu brut pe țară. Măsura a fost accesată de peste 3.000 de beneficiari.

Recomandat de Obama, lăudat de mari publicații ale lumii

„colectiv”, în regia lui Alexander Nanau, a fost desemnat în decembrie cel mai bun documentar la Premiile Academiei Europene de Film, în cadrul unei ceremonii desfăşurate online din cauza pandemiei şi dominată de filmul danez „Another Round”, de Thomas Vinterberg.

De asemenea, documentarul este propunerea României pentru premiile Oscar, iar în ultimele luni a primit numeroase recenzii și a fost inclus în topurile unor publicații prestigioase precum The Guardian, The Boston Globe, LA Times etc, iar fostul președinte american Barack Obama a trecut „colectiv” în lista sa de filme recomandate la finalul anului.

