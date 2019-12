De Elena Petre,

Ion Ștefan, ministrul Dezvoltării, a spus miercuri seară că a înaintat către DNA proiectul din timpul guvernării PSD în care asociația lui Alexandru Cumpănașu a primit 4,7 milioane de lei, dintre care 1,4 milioane de lei pentru „10 hârtii”, rezumă știri pe surse intervenția demnitarului.

Libertatea a dezvăluit că asociația lui Cumpănașu a plătit între 33.000 și 40.000 de lei pentru redactarea a 6-7 pagini de text mai multor persoane, printre care un angajat al Ministerului Dezvoltării.

Nereguli fuseseră semnalate și de Ministerul de Finanțe, încă din 2018, apoi de Corpul de Control al ministrului Dezvoltării, dar șefii Direcției de Integritate și ministerul nu sesizaseră procurorii!

„Proiectul despre care discutăm a fost semnat în perioada PSD – Dragnea – Shhaideh. Aș vrea să îi întreb pe telespectatori și pe cei care au acceptat. Am plătit 1,4 milioane de lei pentru 10 hârtii! Atât am primit noi. Am întrebat-o chiar în această seară pe colega din minister, «domne, dacă ar fi banii tăi, ai lua un credit de la bancă, te-ar lăsa inima să dai 1,4 milioane de lei pentru un studiu?». Am înaintat dosarul către DNA”, a spus Ion Ștefan, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



