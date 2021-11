„Transparența este foarte importantă, iar partea rusă pretinde și comunică public că face doar niște exerciții pe teritoriul lor suveran. Acest lucru este extrem de neobișnuit, descurajăm mobilizarea militară rusă care are loc, practic, de jur-împrejurul Ucrainei. De asemenea, credem că reducerea tensiunilor este necesară”, a declarat Mircea Geoană.

El a cerut Rusiei un „dialog solid, transparent și sincer” cu NATO, pe fondul tensiunilor persistente ridicate dintre Moscova și Occident cu privire la numeroase probleme, inclusiv anexarea ilegală a Peninsulei Crimeea de la Ucraina și conflictul în curs din regiunile ucrainene din est Donețk și Lugansk.

„Trebuie să evităm și riscul interpretărilor greșite și escaladării tensiunilor”, afirmă oficialul despre relațiile bilaterale.

Geaonă insistă că, deși relațiile sunt la cel mai scăzut nivel de la sfârșitul Războiului Rece, oficialii NATO „căută și așteaptă cu nerăbdare continuarea discuțiilor cu omologii lor ruși” atât la nivel politic, cât și la nivel militar.

„Suntem pregătiți să continuăm și să îndemnăm Rusia să revină la Consiliul NATO-Rusia”, principalul forum de dialog între cele două părți, a spus el. „Deocamdată, Rusia refuză invitațiile noastre, dar sperăm că ei își dau seama de beneficiul de a avea un dialog solid, transparent și sincer cu NATO”.

Separațiștii susținuți de Kremlin continuă să controleze zone largi din estul Ucrainei într-un conflict de șapte ani care a generat peste 13.200 de morți începând cu aprilie 2014. Războiul a izbucnit după ce Rusia a invadat și a anexat ilegal Crimeea în martie 2014.

Concentrările periodice de trupe rusești în zonă au declanșat îngrijorare la Kiev și în capitalele occidentale. La începutul acestei luni, Ucraina a declarat că până la 90.000 de soldați ruși au rămas în apropierea graniței sale, în ciuda încheierii exercițiilor militare, declanșând solicitări ca Rusia să fie transparentă cu privire la intențiile sale.

Geoană a spus că nu va specula cu privire la motivele din spatele unor astfel de „activități neobișnuite” ale armatei ruse în jurul Ucrainei, dar a insistat că NATO este „vigilentă” și „foarte fermă în a descuraja și a se apăra împotriva oricărei amenințări din orice direcție”.

Săptămâna trecută, Kremlinul a promis că își va proteja granițele în fața acțiunilor altor state, inclusiv în regiunea Mării Negre. Purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a mai susținut că „mișcarea forțelor noastre armate pe teritoriul nostru nu ar trebui să fie un motiv de îngrijorare”.

Dar Geoană a respins sugestiile Moscovei conform cărora NATO este o potențială amenințare pentru Rusia ca „pur și simplu neadevărate”. „Tot ceea ce facem în Marea Neagră sau pe flancul estic al NATO este pur defensiv și perfect transparent”.

El a subliniat că NATO are trei state membre în regiune Mării Negre – România, Bulgaria și Turcia – precum și doi „parteneri foarte importanți” – Ucraina și Georgia. „Nu este absolut nicio surpriză pentru nimeni când facem poliție aeriană, când avem prezență maritimă în Marea Neagră”.

„Până la urmă, nu a fost NATO, nu noi am ocupat Crimeea și nici nu am invadat estul Ucrainei, așa că tot ce am făcut după 2014 a fost descurajare și apărare pur defensive, așa cum ar trebui să facem, dar am avut mereu grijă să nu fim provocatori sau să dăm loc unor interpretări greșite. Deci, declarațiile Moscovei sunt, uneori, doar în beneficiul comunicării publice”, a conchis Mircea Geoană.

