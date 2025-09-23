Noul proiect imobiliar dezvoltat de Mircea Lucescu

Noul ansamblu va fi construit pe un teren de 11.716 metri pătrați din Sectorul 6 al Capitalei, achiziționat de Lucescu în 2017.

Locația, situată pe strada Lacul Morii nr. 5-11, se află în vecinătatea primului său proiect imobiliar, Lake House, finalizat în 2022.

Complexul rezidențial va cuprinde aproximativ 349 de locuințe, cu o investiție estimată de Profit.ro la circa 17,5 milioane de euro. Arhitectura, concepută de biroul DRS, prevede o construcție în trepte, variind între 3 și 12 etaje, cu două subsoluri destinate parcărilor. Sunt planificate 466 de locuri de parcare.

Experiența anterioară a selecționerului în domeniul imobiliarelor

Înainte de acest proiect ambițios, Lucescu a fost implicat în dezvoltarea ansamblului Lake House, care include 230 de apartamente. Acesta a fost realizat în parteneriat cu Dimciu Tașu, Matei Lucescu (nepotul său) și Steve Tașu.

Primul pas în domeniul imobiliar al lui Mircea Lucescu a fost, conform surselor Profit.ro, blocul Rahmaninov 38, un imobil de lux cu 8 etaje și 32 de apartamente, situat lângă parcul Verdi din București.

Cariera și investițiile lui Mircea Lucescu

Cu o carieră impresionantă de peste 45 de ani în fotbal, Mircea Lucescu este considerat unul dintre cei mai titrați antrenori din istorie. A câștigat 37 de trofee, clasându-se pe locul trei mondial după Sir Alex Ferguson și Pep Guardiola.

Recomandări Afacerea microbuzelor electrice pentru elevi a atins recordul în Dâmbovița: 17 dubițe de 8 locuri, cumpărate cu 200.000 de euro bucata

Pe lângă activitatea sportivă, Lucescu are diverse investiții. Deține peste 16% din acțiunile Romradiatoare Brașov, producător de schimbătoare de căldură pentru vehicule.

Recent, a devenit acționar minoritar la Purcari, producător de vinuri listat la Bursa de Valori București.

Proiectul lui Lucescu vine într-un moment de ușoară scădere a pieței imobiliare. Conform unei analize SVN Romania, bazată pe datele ANCPI, în primele șase luni ale anului curent s-au vândut aproximativ 74.500 de unități rezidențiale la nivel național, cu 3,4% mai puțin față de aceeași perioadă a anului precedent.

În București și Ilfov, scăderea a fost de 7,9%, ajungând la circa 25.700 de unități vândute. Capitala a înregistrat o scădere de 10%, în timp ce Ilfov a cunoscut o creștere de 5%.

Experții explică aceste variații prin diminuarea stocului de locuințe noi disponibile în București și creșterea ofertei în zonele limitrofe.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE