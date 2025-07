„Sunt la același nivel cu Guardiola”

Mircea Lucescu a avut o carieră impresionantă, câștigând titluri în diverse țări, deși în Italia succesul său a fost limitat. A antrenat echipe precum Pisa, Reggiana, Brescia și Inter, dar cele mai mari realizări le-a obținut în afara Italiei, notează Il Giornale.

„La drept vorbind, sunt la același nivel cu Guardiola: multe statistici, totuși, nu iau în considerare campionatul meu câștigat în Serie B sau Cupa Anglo-Italiană”, a declarat Lucescu pentru Il Giornale.

În prezent, Mircea Lucescu este selecționerul echipei naționale a României, o poziție remarcabilă la vârsta sa.

„Nu am timp pentru regrete, mai ales într-o muncă care depinde 100% de deciziile pe care le iei. Am început la 28 de ani, m-am oprit doar din cauza Covid și a războiului din Ucraina. Fotbalul m-a ținut tânăr, m-am adaptat mereu la alții fără să le cer să se adapteze la mine”, a spus Lucescu.

Lucescu urmărește în continuare fotbalul italian, menționând echipe precum Pisa, Reggiana și Brescia. „Il Luce” s-a declarat îngrijorat față de falimentul Bresciei, sperând că fanii vor ajuta echipa să revină rapid.

Ce părere are despre Cristi Chivu

Întrebat despre numirea lui Cristian Chivu la Inter, Lucescu a declarat: „Inter va câștiga din nou campionatul. Anul trecut au făcut marea greșeală de a se concentra pe Champions League. Mai întâi ar fi trebuit să câștige Scudetto, apoi să se gândească la altceva. Câștigarea campionatului în Italia valorează foarte mult, oferă continuitate și încredere, îi ține aproape pe fani.”

Lucescu are încredere în Chivu, menționând importanța sprijinului din partea jucătorilor experimentați și a rămânerii lui Hakan Calhanoglu în echipă. Referitor la propria experiență la Inter, selecționerul României a amintit: „Dar eu am venit în decembrie, când e mai dificil. Am câștigat 5 meciuri, apoi i-am pierdut pe Ronaldo, Zamorano și mai ales pe Simeone.”

În final, Lucescu a vorbit despre importanța dezvoltării tinerilor jucători, amintind de experiența sa la Brescia unde i-a lansat pe Pirlo, Baronio și Piovanelli.

Selecționerul Mircea Lucescu și-a serbat, luni, 28 iulie, ziua de naștere la grădina hotelului Crowne Plaza din București, alături de cinci generații diferite de fotbaliști. Astăzi, 29 iulie, alături de cotidianul Libertatea, puteți găsi o ediție specială a Gazetei Sporturilor, dedicată celui mai de succes antrenor român, la împlinirea vârstei de 80 de ani.