În 2004, Mirela a ajuns în Spania aproape întâmplător, după trei zile de călătorie cu autobuzul din România, scrie lavozdealmeria.com. Venea dintr-un loc cu temperaturi de minus 22 de grade Celsius și a fost impresionată de cele 20 de grade cu plus găsite în Almería.

Inițial, planul era să petreacă o scurtă vacanță la verișoarele sale și să se întoarcă acasă. Însă a decis să rămână. Avea 23 de ani, diplomă de Bacalaureat și nu vorbea spaniola. Dispunea doar de un permis de ședere de trei luni și nu avea un plan clar. A început să lucreze ca menajeră și îngrijitoare pentru persoane vârstnice, deși în România lucrase într-un birou.

Familia nu a înțeles decizia sa, însă pentru Mirela era un pas necesar, chiar dacă temporar.

Mirela a învățat singură spaniola și a studiat în paralel cu munca

Nemulțumită să rămână în aceeași situație, a învățat spaniola autodidact, cu ajutorul dicționarelor și al manualelor de școală primară împrumutate de la o învățătoare. Dimineața muncea, după-amiaza studia.

În 2009, a început procesul de echivalare a studiilor și a fost nevoită să repete clasa a XII-a, deoarece nu susținuse examenul de admitere la facultate în România. L-a promovat, iar apoi a decis să studieze Educația Copilului. Fără loc la buget, a urmat cursurile la distanță și a continuat să lucreze pentru a-și plăti studiile. A obținut diploma și primul loc de muncă drept educatoare.

Ulterior, s-a înscris la specializarea Educație Socială la Universitatea din Almería.

Lucra între orele 9:00 și 17:00, iar seara începea a doua „zi” de muncă, dedicată studiului. Uneori nu putea ajunge la cursuri, iar profesorii îi trimiteau sarcini suplimentare pentru a compensa absențele. A fost reprezentant al studenților, a obținut mai multe distincții academice, iar profesorul Luis Ortiz a încurajat-o să se implice în cercetare, ceea ce a deschis drumul către doctorat.

Doctorat „cum laude” în Educație

Pentru admiterea la doctorat existau 60 de locuri și sute de candidați. Mirela nu credea că va fi admisă, însă media 9,5 i-a asigurat un loc.

De-a lungul parcursului, s-a confruntat și cu remarci descurajatoare legate de originea sa, dar a continuat însă să creadă în propriile forțe. Timp de trei ani, s-a dedicat cercetării unei teze despre educația incluzivă.

A citit mii de pagini și a lucrat constant, susținând că o teză doctorală înseamnă a aduce cunoaștere societății, nu doar obținerea unui titlu.

În urmă cu doar câteva zile, la Universitatea din Almeria a avut loc ceremonia de învestire a noilor doctori în Educație. În total, 54 de cercetători au obținut oficial cel mai înalt grad universitar. Printre ei s-a aflat și Mirela, prima din familia sa care a ajuns la această distincție.

