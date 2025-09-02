Mașinile importate din Canada nu au același regim ca cele din UE

„Din categoria miturilor pe care le auzim frecvent, dar care nu au legătură cu realitatea, astăzi vorbim despre autovehiculele utilizate importate din Canada.

Din motive pe care nu le cunoaștem, mai multe persoane au venit la reprezentanțele RAR cu mașini aduse din acest stat și au pretins că, din informațiile lor, legislația canadiană este similară cu cea din UE, iar vehiculele trebuie să primească CIV asemenea celor din Uniune. Nu știm dacă sursa dezinformării este un site sau chiar un intermediar care importă vehiculele, dar ipoteza este complet falsă!

Vehiculele fabricate pentru Canada, deci nedestinate pieței europene, nu au o omologare după normele UE, iar pentru eliberarea CIV suntem obligați să aplicăm o procedură de omologare individuală. Aceasta presupune, printre altele, un test dinamic pentru stabilirea normei de poluare. În cazul în care nu este atinsă cel puțin norma Euro3, mașina nu poate primi CIV. Ulterior sunt verificate marcajele de omologare pentru diferite componenete/subansambluri, se face o inspecție tehnică și se analizează respectarea normelor UE”, au scris inginerii RAR într-o postare pe Facebook.

În urmă cu câteva zile, inginerii RAR au demontat un alt mit al șoferilor români despre cartea de identitate a vehiculului.

Informații despre proceduri și costuri la RAR

Specialiștii Registrului Auto Român au mai explicat că șoferii români pot cere informații despre proceduri și costuri, direct de pe site-ul oficial al RAR, înainte de a achiziționa o mașină din afara Uniunii Europene.

„Vă recomandăm ca, înainte de a achiziționa un autovehicul din afara spațiului Uninii, să cereți de la RAR informații despre proceduri și costuri (formularul de petiții disponibil pe site-ul oficial – https://prog.rarom.ro/petitii/) și chiar să ne prezentați fotografii cu documente pe care le-am putea analiza înainte de a formula un răspuns. Țineți cont că, de la caz la caz, tot procesul ar putea face achiziția neprofitabilă.

Atenție și la documentele pe care le primiți odată cu achiziția, deoarece nu putem elibera CIV pentru vehiculele care figurează ca fiind scoase din uz, nereparabile sau “parts only”.

Autovehiculele destinate pieței UE nu trec printr-un proces de omologare individual pentru a primi CIV, iar același cadru legal se aplică și pentru mașinile aduse din țările AELS (Asociația Europeană a Liberului Schimb), din care fac parte Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția”, au mai scris reprezentanții RAR.