Mitul urban al șoferilor pentru obținerea CIV

Totul a început atunci când un șofer din Arad a mers la sediul RAR pentru a obține un duplicat al cărții de identitate a vehiculului, pe care o pierduse. El le-a povestit inginerilor că nu a reușit să publice un anunț de pierdere în Monitorul Oficial și știa că poate merge la Registrul Auto Român doar cu dovada publicării anunțului în Monitorul Oficial.

RAR a explicat, într-o postare pe Facebook, care este procedura pentru obținerea unui duplicat al CIV, astfel încât șoferii români să știe ce trebuie să facă atunci când au nevoie de o nouă carte de identitate.

Procedura de obținere a unui duplicat CIV la RAR

„Este bine de știut că puteți solicita duplicatul de la orice reprezentanță RAR, indiferent de domiciliu, obținând o programare prin call-center sau prin platforma de pe site: https://www.rarom.ro/?page_id=254.

Trebuie să veniți cu vehiculul, pentru că totul începe cu procedura de identificare a acestuia, iar colegilor noștri trebuie să le prezentați documentul de identitate și certificatul de înmatriculare al vehiculului.

Dacă persoana care solicită duplicatul nu este deţinătorul din evidenţele autorităţii de înmatriculare, avem nevoie de documente care atestă calitatea de deţinător legal (act de vânzare-cumpărare, factură, act de adjudecare etc).

Dacă solicitantul nu este deţinătorul vehiculului (persoană fizică), sau dacă deţinătorul este persoană juridică, este necesară prezentarea actului de reprezentare legală (împuternicire notarială, dacă deţinătorul este persoană fizică / delegaţie, dacă deţinătorul este persoană juridică)”, se arată în postarea RAR de pe Facebook.

