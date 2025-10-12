Videoclipurile postate online arată aeronava începând să se rotească deasupra plajei Huntington, apoi prăbușindu-se spre marginea plajei, unde a rămas blocată între palmieri și o scară aflată lângă autostrada Pacific Coast.

Departamentul de pompieri din Huntington Beach a anunțat că cinci persoane au fost transportate la spital, inclusiv două aflate în elicopter, care au fost „scoase în siguranță din epavă” după accidentul produs sâmbătă.

Trei persoane aflate pe stradă au fost rănite, însă detaliile despre starea lor nu au fost făcute publice imediat.

Incidentul a avut loc sâmbătă puțin după ora 14.00, în apropierea intersecției dintre Pacific Coast Highway și Huntington Street, au transmis pompierii din Huntington Beach.

Close up video of the helicopter crash in Huntington Beach, California today! pic.twitter.com/hcYsFG9QtX — Vince Langman (@LangmanVince) October 12, 2025

Într-un videoclip surprins de un martor, elicopterul poate fi văzut „plutind” lângă un rând de apartamente în Huntington Beach, California, potrivit The Sun.

Câteva momente mai târziu, aparatul de zbor a început să scape de sub control. Apoi s-a izbit de un rând de palmieri de dedesubt, provocând mai multe victime.

NEW: Man nearly gets crushed by a helicopter that crashed in Huntington Beach, California. „I was literally underneath the helicopter as it crashed. My life flashed before my eyes,” the man posted. The helicopter crashed next to the Pacific Coast Highway near the bridge… pic.twitter.com/6d58umdRJA — Collin Rugg (@CollinRugg) October 11, 2025

În clipul video, se pot auzi turiștii îngroziți ai plajei strigând „Oh, nu, oh, Doamne!” în timp ce elicopterul s-a prăbușit la pământ.

Cauza prăbușirii elicopterului nu a fost deocamdată comunicată.

Departamentul a precizat că elicopterul era asociat cu evenimentul anual caritabil „Cars N Copters”, programat să aibă loc duminică.

În urmă cu numai câteva zile, un elicopter medical s-a prăbușit pe o autostradă din SUA, la scurt timp după decolare, trei oameni fiind în stare critică.