Cele trei persoane rănite se aflau la bordul elicopterului înainte ca acesta să se prăbușească pe autostrada 50 în direcția est, în apropiere de strada 59th, a declarat Departamentul de pompieri din Sacramento.

#BreakingNews

Medical Helicopter Crashes On Sacramentos Highway 50 SACRAMENTO, CA – A REACH Air Medical Services helicopter crashed on the eastbound lanes of US-50 near Howe Avenue and 59th Street this evening, October 6, 2025, at approximately 7:10 PM. The 2021 Airbus EC-130… pic.twitter.com/d8YqnqJodW — SLCScanner (@SLCScanner) October 7, 2025

Înregistrările Administrației Federale a Aviației (FAA) arată că elicopterul era înregistrat pe numele companiei REACH Air Medical Services.

Additional footage from the scene where a REACH Air Medical helicopter crashed on the eastbound Highway 50 near Howe Avenue in #Sacramento #California.

Three crew members, the pilot, nurse, and paramedic were critically injured when the Airbus H130 helo went down. pic.twitter.com/Rh2n10dbVm — SITREP FUBAR (@sitrepfubar) October 7, 2025

Nu se afla niciun pacient la bord în momentul prăbușirii, dar erau un pilot, o asistentă medicală și un paramedic, a relatat afiliatul CNN, KCRA, citând Departamentul de pompieri.

Recomandări Irina Nastasă-Matei, politolog: „Drumul european al Republicii Moldova ține de aderarea sa la Uniunea Europeană, fără a fi necesară o unificare cu România”

CNN a contactat Biroul Șerifului din comitatul Sacramento, Poliția din Sacramento, Administrația Federală a Aviației, Patrula Rutieră a Californiei și compania REACH Air Medical Services pentru informații suplimentare.

❗️🚁🇺🇲 – Breaking: REACH Air Medical Helicopter Crashes on Sacramento Freeway, Causing Multiple Injuries and One Fatality A REACH Air Medical Services helicopter (N414RX) crashed onto eastbound Highway 50 near Howe Avenue in Sacramento just before 7:10 p.m. on Monday, October 6,… pic.twitter.com/6RYb1kcQJ0 — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 7, 2025

Potrivit site-ului de urmărire a zborurilor Flightradar24, elicopterul decolase de la Centrul Medical al Universității California Davis din Sacramento și se îndrepta spre nord cu puțin timp înainte de prăbușire.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE