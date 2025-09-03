Andrej Babiș, liderul opoziției cehe, a fost transportat la spital pentru investigații și, ulterior, externat. Vicepreședintele Camerei Deputaților, Aleš Juchelka, martor la atac, a declarat că „Andrej a fost și marți la un nou control, chiar de ziua lui. A primit o lovitură puternică în cap, cu o cârjă metalică, în zona tâmplei, este un cucui acolo, așa că a pus gheață. Avea dureri. Vom vedea cum va evolua situația”.

Juchelka a mai spus că atacatorul era „un bărbat în vârstă”, care „a proferat injurii în timp ce lovea”. Incidentul s-a petrecut foarte rapid, a mai spus politicianul.

Babiș, care a împlinit marți 71 de ani, a transmis un mesaj în care mulțumește pentru susținere. El a anunțat că va aștepta rezultatele noilor investigații medicale și că a fost nevoit să anuleze programul electoral de marți.

În urma atacului, lideri politici din toate partidele au condamnat violența. Jan Bartošek, vicepreședinte al Camerei Deputaților din partea KDU-ČSL, a spus că agresivitatea nu doar că nu are ce căuta în politică și nici în viața de zi cu zi. Din păcate, suntem cu toții expuși la ea și este absolut inacceptabil ca cineva să atace un politician din orice partid politic”. Premierul Petr Fiala a fost scuipat de o femeie la un eveniment recent.

ANO urma să-și lanseze oficial, joi, la Ostrava programul electoral pentru alegerile din toamnă.

