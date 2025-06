Scenele s-au petrecut în apropierea Bayfront Park, unde Melenek Clarke, și sora sa, Sherylann, căutau un loc de parcare pentru a ajunge la un festivalul de muzică Best of the Best. Conform declarațiilor familiei, situația a escaladat rapid la o intersecție.

„Eram la semafor, pe banda din mijloc. Ofițerul a făcut semn tuturor cu mâna, semnalizând că putem merge”, a declarat Sherylann Clarke.

Departamentul de Poliție din Miami a oferit o versiune diferită a evenimentelor. Adjunctul Armando Aguilar a declarat că „un vehicul a lovit ofițerul. Ca urmare a acestui incident, s-au tras imediat focuri de armă”.

Sherylann Clarke, care se afla pe bancheta din spate, a descris confruntarea din perspectiva ei: „Ofițerul s-a aruncat în fața mașinii fratelui meu. Apoi, când era pe capotă și-a scos arma și a tras”. Sunetul focurilor de armă a provocat panică în rândul spectatorilor din apropiere.

Videoclipul, obținut de Local10, arată momentul în care Melenek Clarke oprește mașina, iese și se predă cu mâinile ridicate. Tânărul avea pete vizibile de sânge pe spate și a fost încătușat de poliție.

Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

Melenek Clarke a fost transportat la Centrul de Traumă Ryder și este în stare stabilă. Familia sa cere răspundere și răspunsuri.

„A fost împușcat în mod nejustificat de mai multe ori, el era în mașină, fără nicio armă”, a adăugat Sherylann.

Departamentul de Aplicare a Legii din Florida investighează acum incidentul. Autoritățile analizează înregistrările camerei corporale a ofițerului și imaginile de supraveghere din zonă.

Ofițerul implicat a fost tratat pentru răni minore la spital și a fost, ulterior, externat.