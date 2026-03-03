Centrala de la Bushehr, amplasată pe ţărmul Golfului Persic, funcţionează cu combustibil nuclear furnizat de Rusia, care preia ulterior reziduurile pentru a preveni riscurile de proliferare. Aproximativ 600 de specialişti ruşi, dintre care 250 permanenţi, lucrau la această instalaţie.

„Centrala este în pericol, întrucât se aud explozii la kilometri de linia de apărare a centralei. Atacurile nu sunt îndreptate împotriva centralei, ci împotriva instalaţiilor militare amplasate acolo, dar ameninţarea în mod clar creşte pe măsură ce conflictul se intensifică”, a declarat directorul Rosatom, Alexei Lihacev.

El a adăugat că „orice încălcare a integrităţii reactorului sau a instalaţiilor de stocare a combustibilului ar avea ca efect contaminarea unor teritorii întinse şi deplasări complet impredictibile a substanţelor contaminante, care vor depinde de fenomenele atmosferice”.

Sâmbătă, 28 februarie 2026, când au început bombardamentele americano-israeliene asupra Iranului, aproape 100 de angajaţi ruşi au fost evacuaţi de la centrală.

Rosatom a confirmat, de asemenea, că familiile personalului rus au fost deja mutate din regiune, iar evacuările suplimentare sunt în curs. Directorul agenţiei avertizase anterior că un atac asupra primului bloc generator al centralei ar putea provoca o catastrofă nucleară similară celei de la Cernobîl, informează Reuters.

