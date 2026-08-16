„Două avioane de vânătoare spaniole F-18 🇪🇸, aflate în misiune de apărare aeriană consolidată în România, au fost ridicate în această dimineață și au doborât o dronă în spațiul aerian românesc.

Avioanele F-18 fac parte dintr-un contingent mai larg al Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole. Acestea au ajuns la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu la începutul lunii. În total, în România sunt staționate șapte avioane de vânătoare F-18, trei elicoptere NH-90 pentru combaterea dronelor, un avion A400M pentru realimentare în aer și aproximativ 200 de militari spanioli”, a transmis Comandamentul Aerian NATO pe rețeaua de socializare X.

Operațiunea a fost coordonată prin Centrul Combinat de Operații Aeriene al NATO de la Torrejón, Spania. „Odată cu trecerea de la misiunea de Poliție Aeriană la cea de Apărare Aeriană, NATO poate răspunde mai flexibil unei game mai largi de amenințări, folosind o abordare stratificată, la 360 de grade, în toate domeniile operaționale”, a precizat NATO.

Two Spanish 🇪🇸 F-18 fighter jets, on enhanced Air Defence mission in Romania, were scrambled this morning and shot down a drone over Romanian airspace.



The F-18s are part of a larger contingent from the Spanish Air and Space Force. They arrived at Mihail Kogălniceanu Air Base… pic.twitter.com/YkWdDjGUXB — NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) August 16, 2026

O dronă Geran 2 a pătruns duminică dimineață în spațiul aerian al României, venind dinspre Republica Moldova. Aparatul de zbor a fost detectat la aproximativ 24 de kilometri nord de Galați și a fost doborât de un avion F-18 al Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că misiunea de cercetare aeriană și terestră în zona de impact dintre localitățile Băleni și Cudalbi, județul Galați, s-a încheiat în jurul orei 16.20.

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