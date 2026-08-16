Drona a fost doborâtă de un F-18 spaniol

Potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN), incidentul s-a produs în noaptea de 15 spre 16 august, iar sistemele de supraveghere au detectat ținta la ora 04.44.

„În noaptea de 15 spre 16 august, la ora 04.44, sistemele de supraveghere ale Ministerului Apărării Naționale au detectat pătrunderea unei ţinte aeriene în spaţiul aerian naţional, dinspre Republica Moldova, la aproximativ 24 km nord de Galaţi.”

Aeronava F-18 a Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole se afla în misiune de monitorizare și executa Serviciul de Luptă Poliție Aeriană la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”.

Avionul a realizat contact radar cu drona, iar ulterior a primit aprobarea pentru angajarea țintei.

„O aeronavă F-18 a Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole, care execută Serviciul de Luptă Poliţie Aeriană la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, aflată în misiune de monitorizare, a realizat contact radar cu ţinta şi a primit aprobarea de angajare.”, a precizat MApN.

La rândul său, Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării a precizat: „În această noapte, o nouă dronă a intrat fără a avea permisiune în spațiul aerian național și a fost doborâtă. La ora 04:44, ținta a fost descoperită intrând în spațiul aerian național, la 24 km nord de Galați, moment în care două avioane de vânătoare F-18 spaniole, ridicate deja preventiv în aer, au primit aprobare de angajare.”

Drona a fost doborâtă în 17 minute de la intrarea în spațiul aerian al României

Intervenția s-a încheiat la ora 05.01, când drona a fost doborâtă.

„Drona a fost doborâtă în condiţii de siguranţă de aeronava F-18, la ora 05.01”, informează MApN.

După doborârea dronei, autoritățile au identificat un posibil punct de impact al resturilor între localitățile Băleni și Cudalbi, în județul Galați.

„La ora 05:01, drona a fost interceptată și distrusă între localitățile Băleni și Cudalbi, din județul Galați, într-o zonă nepopulată.”, a precizat Radu Miruță.

Zona în care au fost localizate resturile este nepopulată, astfel că nu au fost semnalate, potrivit informațiilor transmise de MApN, probleme pentru populație.

„Felicitări piloților spanioli si militarilor români de la centrul de comandă pentru o misiune reușită! România își apără spațiul aerian, iar aliații noștri sunt alături de noi. Vigilență, reacție rapidă și solidaritate aliată, acestea sunt garanțiile concrete ale securității noastre. Da, România este în prima linie de apărare a Uniunii Europene.”, a mai adăugat Radu Miruță.

Alerta aeriană instituită în județul Galați în urma pătrunderii dronei în spațiul aerian național a încetat la ora 05.20.

MApN precizează că monitorizează în continuare situația și menține legătura cu structurile aliate.

„Ministerul Apărării Naţionale subliniază că monitorizează permanent situaţia şi informează în timp real structurile aliate cu privire la astfel de evenimente.”, a mai transmis MApN.

Mai multe resturi de drone au fost găsite pe 14 august

Vineri, 14 august, o dronă a fost descoperită la Plauru, într-o zi în care autoritățile române au intervenit în mai multe situații legate de drone.

O altă dronă a fost detonată vineri în zona Munților Măcinului, după ce s-a prăbușit în apropierea localității Greci, județul Tulcea. Aparatul a provocat o explozie și un incendiu, iar populația din Tulcea și Galați a primit avertizări RO-Alert.

Tot vineri, un fragment de dronă a fost găsit pe plaja din Saturn, după ce a fost adus de valuri. Zona a fost temporar restricționată, iar specialiștii au stabilit că fragmentul nu conținea elemente pirotehnice.

Un alt fragment a fost descoperit la Costinești, anchetatorii luând în calcul posibilitatea ca acesta să provină de la drona identificată în zonă cu o zi înainte.

Amintim că o primă dronă de atac intrată în spațiul aerian al României a fost doborâtă în data de 24 iulie 2026 într-o zonă nelocuită din apropierea localității Padina, județul Buzău, de un avion de vânătoare F-16 pilotat de un militar român.

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