„Escaladarea din Orientul Mijlociu este pe aceeași linie”

El a menționat că refuzul de a adera la principiile Cartei ONU este „o manifestare a ambițiilor neocoloniale, (care) duce la o instabilitate globală sporită și generează conflicte regionale”.

„Un exemplu clar este criza din Ucraina, provocată de Occidentul colectiv, prin care NATO și Uniunea Europeană vor să declare, de fapt, au declarat deja un război real țării mele și participă direct la acesta”, a declarat Lavrov la evenimentul care are loc în marja săptămânii de întâlniri la nivel înalt a celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU.

„Escaladarea din Orientul Mijlociu este pe aceeași linie”, a continuat Lavrov. „Catastrofa umanitară fără precedent din Gaza a curmat deja viața a 65.000 de oameni, iar unii oficiali ONU care lucrează în Orientul Mijlociu spun că există estimări că numărul morților este de 10 ori mai mare. Niciunul dintre vecinii Israelului nu se poate simți în siguranță; vedem asta în fiecare zi.”

„Două aniversări epocale”

Șeful diplomației ruse a menționat, de asemenea, că reuniunea miniștrilor de externe are loc într-un an cu „două aniversări epocale”.

„Acum optzeci de ani, când Uniunea Sovietică juca un rol cheie, nazismul german și militarismul japonez au fost zdrobite, Republica Populară Chineză aducând o contribuție specială la victorie. Această victorie a făcut posibilă înființarea Națiunilor Unite, pe care Părinții Fondatori le-au chemat să «salveze generațiile viitoare de flagelul războiului» și să «promoveze progresul social». Bazarea pe principiile consacrate în Carta ONU, în integralitatea, caracterul complet și interrelaționarea lor, este cheia dezvoltării pașnice și progresive a tuturor statelor, fără excepție – atât mari, cât și mici”, a declarat Lavrov.

Incursiunile dronelor și avioanelor de vânătoare pe teritoriul european sunt în creștere, în special în Estonia și Danemarca. Rusia neagă aceste acuzații, potrivit site-ului oficial al postului de radio francez RTL.

În ultimele două săptămâni, s-au raportat mai multe incidente aeriene în spațiul aerian al țărilor NATO. Drone de atac au fost detectate în Polonia, avioane MiG-31 au încălcat spațiul aerian estonian, iar drone de observare au zburat deasupra aeroporturilor din Copenhaga și Oslo.





