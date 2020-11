”În ultimele trei zile, am făcut o evaluare la nivel naţional şi în Bucureşti a evoluţiei pandemiei şi am căutat suplimentarea paturilor de Terapie Intensivă. Am introdus în Ordinul 555/2020 (privind planul de măsuri în pandemie) încă 24 de unități medicale, în totalitate sau cu o parte de ATI”, a afirmat Tătaru, potrivit sursei citate.

Ministrul sănătăţii a adăugat că, după evaluarea fiecărui spaţiu în parte ”de către echipele de la Inspecţia Sanitară de Stat, ISU şi de la ANMDR”, se va face şi o evaluare a necesarului de dotare şi de personal pentru operaţionalizarea celor 280 de paturi ATI.

