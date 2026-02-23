Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a anunțat o interdicție de călătorie în întreg orașul încă de duminică seara.

În timpul unei conferințe de presă de duminică, Mamdani a declarat stare de urgență și a spus că interdicția de călătorie intră în vigoare duminică, la ora 21.00 ET, și va rămâne în vigoare până luni, la prânz, relatează CNN.

„Am adoptat o interdicție de călătorie… pentru a ne asigura că locuitorii din New York sunt în siguranță”, a declarat Mamdani.

Măsura are scopul de a menține drumurile libere pentru vehiculele de urgență și echipele de deszăpezire.

„Starea de urgență închide străzile, autostrăzile și podurile din New York City pentru tot traficul, mașini, camioane, scutere și biciclete electrice, cu unele excepții specifice pentru lucrurile esențiale și de urgență”, a declarat Mamdani.

„Le cerem locuitorilor din New York să evite toate călătoriile care nu sunt importante. Vă rugăm, pentru siguranța dumneavoastră, să stați acasă, în casă și să nu circulați pe șosele”, a transmis Mamdani.

De asemenea, Zohran Mamdani a anunțat, duminică, faptul că toate școlile publice din orașul New York vor fi închise luni din cauza viscolului.

„Deși continuitatea educației copiilor noștri este de cea mai mare importanță, siguranța elevilor, părinților și profesorilor este pe primul loc”, a spus Mamdani.

Pe lângă școli, alte birouri și servicii ale orașului, inclusiv bibliotecile, sunt, de asemenea, închise.

Tototdată, CNN relatează că aproximativ 8.000 de zboruri au fost deja anulate, majoritatea fiind zboruri în și dinspre aeroporturile din New York City.

Iarna extrem de rece din New York ar putea avea un efect neașteptat: o reducere semnificativă a numărului de șobolani din oraș, potrivit cotidianului spaniol El Pais. Condițiile meteorologice dure din această iarnă, descrise drept „istorice»”, ar putea funcționa ca un mecanism natural de selecție împotriva rozătoarelor.



