Scăderea numărului de șobolani în New York

Străzile orașului New York sunt acoperite de săptămâni întregi de zăpadă și gheață, iar gunoaiele, principala sursă de hrană a șobolanilor, sunt inaccesibile. Această lipsă de hrană induce stres rozătoarelor și le reduce semnificativ capacitatea de reproducere, ceea ce ar putea însemna o ușurare pentru locuitorii orașului în lunile de primăvară și vară.

Joe Donovan, un îngrijitor de clădiri din Manhattan, a povestit că, în încercarea de a curăța zăpada din fața imobilului său, a descoperit două rozătoare moarte, înghețate.

„Acestea nu se mai înmulțesc, probabil că experții au dreptate”, a spus Donovan râzând. „Nici în subsolul clădirii nu am mai văzut șobolani în ultimele zile, iar magazinele din cartier spun că situația s-a îmbunătățit”.

Chiar și pisicile folosite în mod tradițional în depozitele magazinelor alimentare, cunoscute sub denumirea de „găinari de beci”, sunt mult mai puțin solicitate în această perioadă. Temperaturile scăzute și acoperirea masivă a deșeurilor fac ca șobolanii să fie nevoiți să-și caute adăposturi mai adânci și mai călduroase, ceea ce pune în pericol supraviețuirea puilor de șobolani, care nu pot rezista frigului extrem.

O problemă istorică a orașului emblemă din SUA

Specia predominată din New York, Rattus norvegicus sau șobolanul cenușiu, este cunoscută pentru capacitatea sa de adaptare și reproducere rapidă. O femelă bine hrănită poate da naștere de până la șapte ori pe an. Cu toate acestea, iarna din 2026 a impus o încetinire a acestui ritm, în special din cauza lipsei de hrană și a condițiilor dificile de mediu.

Martin, un angajat al unei firme de deratizare din New York, a explicat că reducerea numărului de șobolani afectează în special exemplarele vulnerabile.

„Totul depinde dacă adulții pot găsi proteine și adăposturi calde pentru a preveni decesul puilor din cauza hipotermiei”, a declarat acesta.

Lupta continuă împotriva rozătoarelor

Deși condițiile meteorologice oferă o pauză temporară locuitorilor New York-ului, experții avertizează că nu ar trebui să ne așteptăm la eradicarea completă a șobolanilor. În 2024, un recensământ neoficial estima populația de șobolani din oraș la aproximativ trei milioane de exemplare.

Primarul actual, Zohran Mamdani, nu a anunțat încă măsuri specifice pentru combaterea șobolanilor. Însă fostul primar, Eric Adams, a transformat eliminarea lor într-o prioritate în timpul mandatului său, numindu-i „inamicul public numărul unu” și desemnând în 2023 un „țar al șobolanilor”.

Cu toate acestea, eforturile de eradicare a infestării masive s-au dovedit a fi dificile, iar problema persistă.

Condițiile de iarnă severă din acest an amintesc de perioada pandemiei, când închiderea activităților și reducerea resturilor alimentare au provocat un stres extrem în rândul șobolanilor, determinându-i să devină mai agresivi. În ciuda scăderii temporare a numărului lor, specialiștii avertizează că șobolanii vor continua să fie o problemă pentru locuitorii New York-ului.

