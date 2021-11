„Din păcate, şedinţa asta a fost un circ pe care l-a generat preşedintele comisiei. Din respect pentru ceilalţi membri ai comisiei, pentru bucureşteni şi pentru această problemă foarte serioasă (n.red. – factura la căldură), am stat şi am discutat la obiect pe toate subiectele tehnice pe care am fost invitat”, a explicat Nicuşor Dan.

„Sunt gata să dau orice fel de răspuns şi sunt gata să colaborez cu instituţiile statului pe orice înseamnă rezolvarea problemei termiei bucureştenilor”, a adăugat el, după ce a părăsit sala de la Parlament.

Tariful la căldură pentru București, stabilit pe 26 noiembrie

La ieşirea din sala de şedinţă, Nicușor Dan a fost oprit de George Simion, copreşedinte al AUR, care a încercat să-l reţină pe motiv că trebuie să-i răspundă la mai multe întrebări.

Primarul general le-a transmis jurnaliştilor prezenți că lipsa căldurii şi a apei calde în locuinţele bucureştenilor sunt probleme care provin dintr-o „inacţiune care vine de 20 – 30 de ani”.

El a adăugat că, pe 26 noiembrie, Consiliul General al Municipiului București (CGMB) va stabili prețul la căldură pe care îl vor plăti bucureştenii. Şedinţa va fi convocată peste două zile, dar pentru că un răspuns de la Guvern nu poate veni până atunci, CGMB va decide cu „informaţiile incomplete” pe care le are în acest moment şi va reveni cu o altă decizie când vor exista date noi, a completat edilul-şef al Capitalei.

