Nicuşor Dan a fost întrebat în timpul călătoriei spre capitala Franței, la bordul unui avion Spartan, dacă s-a obişnuit să se deplaseze cu o aeronavă militară. „Asta e explicaţia pentru reducerea de 30 de milioane de care vorbeam”, a răspuns amuzat Nicuşor Dan.

Referitor la posibilitatea ca Administrația Prezidențială să cumpere un avion special dedicat deplasărilor externe, Nicușor Dan a răspuns că acest lucru se va întâmpla „la momentul potrivit”: „Acum nu e momentul, dar, de exemplu, în acest avion (n. red. Spartan) nu avem comunicaţii. Eu, patru ore şi jumătate, am fost deconectat de realitatea din România şi nu e normal acest lucru”.

Amintim că președintele României a anunţat ziua precedentă că cheltuielile Administraţiei Prezidenţiale în 2025 au fost reduse cu 30%, adică 30 de milioane de lei, adică au fost scăzute mai mult decât s-a angajat să o facă, a relatat news.ro.

Summitul „Coaliţiei de Voinţă” de la Paris, la care participă și Nicușor Dan, reunește 35 de ţări care sprijină Ucraina. Ţările care susţin Kievul speră să găsească o soluție de oprire a războiului din Ucraina, început de Rusia acum 4 ani, în februarie 2022.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE