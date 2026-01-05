Nicușor Dan a redus cheltuielile Administrației Prezidențiale cu 30 de milioane de lei

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat luni, 5 ianuarie 2026, că Administraţia Prezidenţială a reuşit o reducere de 30% a cheltuielilor pentru anul 2025, echivalentul a 30 de milioane de lei. Economia depăşeşte angajamentul anunţat în iulie 2025, când s-a promis o reducere mai modestă.

„Cheltuielile Administraţiei Prezidenţiale în 2025 au fost reduse cu 30%, adică 30 de milioane de lei, mai mult decât m-am angajat în iulie”, a scris Nicuşor Dan pe Facebook.

Ce sumă își propusese președintele să returneze la bugetul de stat

În septembrie 2025, şeful statului anunţase că Administraţia Prezidenţială urma să returneze 17,5 milioane de lei din bugetul alocat pentru anul 2025, reprezentând aproximativ 17% din creditele bugetare.

„În luna iulie am spus că Administraţia Prezidenţială va contribui la efortul de austeritate printr-o reducere reală a propriului buget, nu prin gesturi simbolice. La rectificarea bugetară, am transmis Guvernului că Administraţia Prezidenţială returnează 17,5 milioane de lei din bugetul alocat pentru anul 2025.

Asta înseamnă aproximativ 17% din creditele bugetare, o reducere serioasă, rezultat al unei analize atente a cheltuielilor instituţiei”, a detaliat preşedintele pe platforma X, conform News.ro.

Ce spunea președintele în momentul în care a anunțat reducerea cheltuielilor de la Cotroceni

La acel moment, Nicuşor Dan a subliniat importanţa exemplului dat de instituţiile statului în contextul economic dificil.

„Ştiu că pentru mulţi români vremurile sunt grele şi cred că statul trebuie să dea primul exemplu de responsabilitate. E normal ca şi Administraţia Prezidenţială să participe la acest efort colectiv. Nu putem cere eforturi de la oameni fără ca statul să fie primul care le face.

Nu e un gest politic, e o chestiune de bun-simţ. Mergem înainte cu un angajament ferm pentru un stat mai suplu, mai eficient şi mai aproape de oameni”, a declarat preşedintele.

Câți bani a cheltuit Administrația Prezidențială în 2024, ultimul an de mandat al lui Klaus Iohannis

Administrația Prezidențială a cheltuit în 2024 aproximativ 1,2 miliarde de lei în total, sub mandatul lui Klaus Iohannis, incluzând cheltuieli operaționale, salarii, deplasări și bunuri/servicii, conform datelor bugetare publice de la Ministerul Finanțelor.

Din această sumă, aproximativ 28 de milioane de lei au fost alocați deplasărilor externe ale președintelui (aproape 6 milioane euro), în timp ce cheltuielile cu bunuri și servicii au fost semnificative, alături de personalul de 1.300+ angajați.

În cei 11 ani de mandat, Klaus Iohannis a cheltuit 113,6 milioane de lei, adică aproximativ 22,8 milioane de euro, pe 193 de zboruri. Datele arată o medie de aproximativ 115.000 de euro / zbor pentru fostul președinte al României. Doar în 2023, fostul președinte a cheltuit peste 41 de milioane de lei pentru deplasările externe.

