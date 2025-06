„Este nevoie de un director civil la SRI, foarte probabil este nevoie de un nou director la SIE”, a spus Nicușor Dan.

Totuși, cu referire la șeful SPP, Nicușor Dan nu a spus niciun moment că Lucian Pahonțu, aflat în funcție de 20 de ani, va fi schimbat, ci doar că va fi evaluat.

„O să am o evaluare. Evident că l-am cunoscut pentru că este vorba despre omul care are atribuții în privința securității mele personale, a acestei instituții și evident că trebuie să colaborăm. O să am o evaluare. Evaluarea va fi imediat după ce ieșim din din problemele de guvern și buget”, a afirmat șeful statului.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

În iulie 2023, Eduard Hellvig și-a anunțat demisia de la șefia SRI, după cel mai lung mandat la conducerea serviciului secret, adică 8 ani și 4 luni. De atunci, Serviciul Român de Informații este condus de prim-adjunctul lui Hellvig, generalul Răzvan Ionescu. Nici fostul președinte Klaus Iohannis și nici fostul interimar Ilie Bolojan nu au numit vreun director la SRI.

Recomandări Cât de mufat e partidul lui George Simion la „sistem”. Membrii AUR care au scos bani frumoși din afaceri cu statul

În privința celorlalte două servicii importante, Gabriel Vlase conduce Serviciul de Informații Externe (SIE) din 2018, în timp ce Serviciul de Protecție și Pază (SPP) este condus, încă din 2005, de Lucian Pahonțu, general trecut în rezervă în noiembrie 2024, dar care încă este la șefia instituției.