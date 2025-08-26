Nicușor Dan participă la ședința coaliției pentru finalizarea celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale

Nicușor Dan a sosit la ședința coaliției

Întâlnirea are ca scop finalizarea celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale, cu care Guvernul intenționează să își asume răspunderea în Parlament săptămâna aceasta. Președintele României nu ar trebui să stea mai mult de 30 de minute la ședința Guvernului, având în program discuții cu premierul Ilie Bolojan și liderul PSD, Sorin Grindeanu, de la ora 18:00.

În cadrul discuțiilor, se vor aborda ultimele detalii ale pachetului fiscal menit să reducă deficitul bugetar. O ședință similară a avut loc și luni seară, cu participarea reprezentanților PSD, unde s-au convenit mai multe măsuri.

Totuși, au rămas unele aspecte nerezolvate, în special legate de reforma administrației locale și anumite măsuri fiscale. O modificare importantă a fost făcută luni, când prevederea privind interzicerea cumulului pensie-salariu la stat a fost eliminată din pachetul de măsuri, în urma discuțiilor din coaliție.

Premierul Ilie Bolojan își propune să prezinte pachetul de măsuri fiscale în fața Parlamentului în această săptămână, pentru angajarea răspunderii guvernului.

Fără capital social fix de 8.000 de lei pentru firmele noi

O schimbare importantă din al doilea pachet fiscal vizează capitalul social pentru firmele nou înființate. Inițial, se propusese o sumă fixă de 8.000 de lei, comparativ cu 200 de lei în prezent. Noua propunere prevede, potrivit Antena 3, o diferențiere în funcție de cifra de afaceri:i.

capital social de 500 de lei pentru o cifră de afaceri de maximum 400.000 de lei

5.000 de lei pentru o cifră de afaceri de maximum 7 milioane de lei

90.000 de lei pentru o cifră de afaceri de peste 7 milioane de lei.

Această abordare vine ca răspuns la criticile conform cărora suma fixă de 8.000 de lei ar fi reprezentat un obstacol pentru antreprenorii la început de drum.

De asemenea, se propune și o ajustare a pragului pentru baza de calcul a CASS pentru veniturile din activități independente. Acesta ar urma să fie stabilit la 72 de salarii minime pe an, o creștere față de cele 60 actuale, dar mai puțin decât cele 90 propuse inițial.

