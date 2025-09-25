Nigel Farage susține declarațiile făcute de Donald Trump

Declarațiile lui Nigel Farage au creat un val de critici după ce a mințit că imigranții români mănâncă lebede din parcurile britanice, relatează The Independent.



Liderul partidului Reform UK a susținut, recent, la postul de radio LBC, că „lebedele sunt mâncate în parcurile regale”, iar crapii sunt furați din iazuri „de către oameni care provin din culturi diferite”. Întrebat cine crede că mănâncă lebedele, care sunt o specie protejată în Marea Britanie, Farage a răspuns: „Oameni care provin din țări în care acest lucru este considerat acceptabil”.

Când a fost întrebat dacă est-europenii, românii și „oamenii de genul acesta” sunt responsabili, Farage a spus: „Așa cred”.

Afirmațiile lui Farage sunt făcute în contextul în care el încă spune că acuzațiile președintelui Donald Trump, conform cărora migranții haitieni mănâncă animalele de companie ale americanilor, sunt unele fondate.

Într-o dezbatere prezidențială din 2024, Donald Trump a spus: „În Springfield, mănâncă câinii. Oamenii, care au intrat (în țară n.r.), mănâncă pisicile. Mănâncă animalele de companie ale oamenilor care locuiesc acolo”.



Autoritățile au subliniat atunci că nu există dovezi pentru această afirmație, purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate al SUA numind-o la acea vreme o „teorie a conspirației periculoasă”.

Declarațiile lui Farage, respinse de autorități

Organizația caritabilă Royal Parks, care administrează parcurile regale, a respins rapid afirmația lui Farage.

„Nu ni s-au raportat incidente de persoane care să fi omorât sau mâncat lebede în cele opt parcuri regale din Londra. Ofițerii noștri pentru fauna sălbatică lucrează îndeaproape cu Sanctuarul de lebede pentru a asigura bunăstarea lebedelor din toate parcurile”, a transmis Royal Parks.

Deputații laburiști din Marea Britanie spun că declarațiile liderului naționalist sunt un alt motiv pentru care acesta nu trebuie să se bucure de încrederea oamenilor.

„Când o figură publică începe să propovăduiască conspirații sălbatice și exagerări grotești, de la migranți care mănâncă lebede până la aluzii la probleme de sănătate cauzate de paracetamol, aceasta dezvăluie o abordare tulburătoare: hrănirea deliberată a fricii, confuziei și neîncrederii. Unii vor crede în aceste minciuni, dar alții vor vedea prin perdeaua sa de fum”, a spus deputatul laburist Clive Lewis.

Andy McDonald, un alt deputat laburist, a spus că declarațiile lui Farage „se inspiră direct de la Trump și sunt o încercare deliberată de a inflama tensiunile din comunitățile” din Marea Britanie.

De asemenea, Fizza Qureshi, directoarea executivă a Rețelei pentru Drepturile Migranților, l-a criticat aspru pe Farage pentru „regurgitarea unor povești deja dovedite false” și a spus că declarațiile sale sunt „nu doar absurde, ci și absolut periculoase”.

„Ceea ce arată comentariile lui Nigel Farage este disponibilitatea sa de a răspândi dezinformări neverificate de pe rețelele de socializare și de la organizațiile de extremă dreapta pentru a stârni în mod deliberat mai multă ură împotriva migranților,” a adăugat Qureshi.







