Planurile lui Farage: restricții drastice și deportări posibile

Partidul Reform UK a declarat că, dacă va ajunge la putere, va elimina permisiunea de ședere pe termen nelimitat și va introduce o nouă viză cu reguli mult mai stricte, ce ar trebui reînnoită la fiecare cinci ani. 

Concret, prin planurile prezentate de Nigel Farage, partidul propune deportarea a sute de mii de migranți legali și înăsprirea semnificativă a regulilor de imigrare în Marea Britanie.

Pragul salarial pentru noua viză ar putea ajunge la aproximativ 60.000 de lire sterline pe an, aproape dublu față de salariul mediu britanic.

Aceasta ar afecta aproximativ 430.000 de persoane care dețin în prezent ILR, obligându-i să aplice din nou și riscând deportarea dacă nu îndeplinesc noile condiții. 

Accesul la servicii precum NHS și posibilitatea de a-și aduce familia ar fi, de asemenea, restricționate.

Noile vize ar necesita cunoștințe avansate de limba engleză, cu noi limite stricte privind posibilitatea de a se alătura partenerilor și membrilor familiei.

Reformiștii afirmă că planurile lor vor anula „valul de migranți al lui Boris”, adică aproximativ 800.000 de persoane venite în Marea Britanie prin regulile de migrație post-Brexit „relaxate” ale guvernului Boris Johnson, care urmează să devină eligibili pentru rezidență permanentă. 

Politicianul britanic Nigel Farage se poziționează  în fruntea sondajelor de opinie.

Nigel Farage a declarat că acest grup „va fi o povară uriașă pentru stat”.

22 septembrie 2025, Londra, Anglia, Regatul Unit: Liderul Reform UK, NIGEL FARAGE, vorbește la conferința de presă din centrul Londrei, unde anunță planurile partidului său privind programul de ședere pe termen nelimitat.
Nigel Farage expune planul Reform UK – Foto: Profimedia

Critici dure din partea politicienilor și experților

Planurile lui Farage au fost criticate pe scară largă, de Downing Street, primarul Londrei Sadiq Khan, precum și de liderul Laburist Keir Starmer și cancelarul Rachel Reeves. 

„Mii de londonezi au rezidență permanentă. Au drepturi legale și contribuie enorm la orașul nostru. Amenințarea cu deportarea celor care trăiesc și lucrează legal aici este inacceptabilă”, a susținut primarul Londrei. 

Liderul adjunct al SNP, Pete Wishart, a declarat:

„Cel mai recent plan al lui Nigel Farage pentru deportări în masă este încă o încercare disperată și josnică de a da vina pe migranți pentru starea economică a Marii Britanii destrămate.”

Wishart a subliniat că aceste măsuri ar afecta NHS-ul și „ar prăbuși din nou economia”. El a spus că migranții angajați contribuie semnificativ la societatea britanică.

„Brexitul a destrămat Marea Britanie, iar Farage a fost arhitectul principal al acestui dezastru. Este rușinos că, în loc să-l condamne pe Farage, Partidul Laburist și Keir Starmer sunt hotărâți să-l urmeze. L-au urmat pe Farage în privința Brexitului și îl urmează acum în privința imigrației.”

Keir Starmer și purtătorul său de cuvânt au criticat planul, numindu-l „irealist, netransparent și dezbinător”.

Economiile controversate de 234 de miliarde de lire sterline

Reform UK susține că politica ar economisi peste 234 de miliarde de lire sterline, o cifră criticată de experți ca fiind neclară și nerealistă. 

„Presupusele economii de 234 de miliarde de lire sterline ar fi pe durata vieții unui migrant mediu… dovezile din spatele acestor cifre sunt, în cel mai bun caz, neclare.”, scrie presa britanică.

Chiar și cancelarul Rachel Reeves a comentat:

„Cifrele pe care Reform UK le-a publicat peste noapte au început deja să se demonteze. Este o provocare dificilă… trucuri simple precum cele propuse de Reform UK, care nu au nicio bază în realitate și în care cifrele pur și simplu se destramă – aceasta nu este modalitatea de a aborda o problemă foarte serioasă, iar acest guvern laburist continuă și face asta.”

Impact asupra comunității românești din Marea Britanie

La sfârșitul anului 2021, aproape un milion de români trăiau în Marea Britanie.

În ianuarie 2023, europarlamentarul Rareș Bogdan estima că numărul lor a ajuns la 1,4 milioane. 

Această comunitate ar fi direct afectată de noile măsuri dacă acestea ar fi implementate.

Mai ales că aproape jumătate de milion de români locuiesc în zona metropolitană a Londrei, iar limba română este cea mai vorbită limbă străină din capitala Angliei.

Mai exact, până la sfârșitul lui 2023, 166.430 de români au primit statutul „settled” prin EU Settlement Scheme, iar până la 31 martie 2025, aproximativ 401.750 de români dețineau statutul „pre-settled”, potrivit Adevărul.

Astfel, peste 500.000 de români ar putea fi afectați de eliminarea rezidenței permanente, fără a include persoanele care au obținut rezidența prin alte căi.

George Simion la protestul anti-imigrație din Londra și relația cu Farage

Pe 13 septembrie, George Simion, liderul AUR, a participat la un protest al extremei drepte, anti-imigrație, în centrul Londrei, unde a ținut discursuri alături de alți lideri politici internaționali, printre care și susținători ai lui Nigel Farage. 

Alături de George Simion și alți români din Marea Britanie au participat la cel mai mare miting anti-imigranți organizat de extremiștii din Anglia.

„Pentru Charlie Kirk, pentru libertatea de exprimare, pentru prietenia dintre națiuni – azi la Londra!”, a scris George Simion pe Facebook.
Politic

La ce secție de votare votezi la alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025
Politică 08:00
La ce secție de votare votezi la alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025
Kelemen Hunor, în cazul în care CCR respinge reforma pensiilor speciale: „Legitimitatea coaliţiei va fi extrem de şubrezită”
Politică 22 sept.
Kelemen Hunor, în cazul în care CCR respinge reforma pensiilor speciale: „Legitimitatea coaliţiei va fi extrem de şubrezită”
