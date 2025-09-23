  • Cartea „Profețiile lui Michel Nostradamus” a fost publicată pe 1 martie 1555, stârnind interes chiar și după secole. Figură proeminentă a Renașterii, Nostradamus, pe numele său Michel de Nostredame (n. 14 decembrie 1503 – d. 2 iulie 1566) a fost un faimos astrolog, medic și farmacist francez.
  History (Sky History în Marea Britanie) este un canal european de televiziune documentară, disponibil și în România, ce difuzează programe legate de evenimente și personaje istorice, dar și programe despre ufologie și paranormal. History Channel UK a fost lansat pe 1 noiembrie 1995.

Nostradamus, celebrul astrolog francez din secolul al XVI-lea, continuă să fascineze oamenii cu profețiile sale enigmatice.

Cartea sa „Profețiile lui Michel Nostradamus”, publicată în 1555, a fost scrisă într-un cod intenționat confuz, fără date specifice, permițând interpretări variate.

Crizele mondiale, războaiele și catastrofele naturale duc adesea la reamintirea profețiilor lui Nostradamus. Cu toate acestea, multe dintre previziunile sale nu s-au adeverit.

Iulie 1999: fără „regele terorii”, asteroid sau virusul Y2K

Publicația Sky HISTORY a compilat o listă de predicții ale astrologului care nu s-au materializat:

  • Anul 1999 – Nu a apărut niciun „rege al terorii”, asteroid sau problemă Y2K, în ciuda temerilor apocaliptice.

Un verset preferat menționează „anul nouăzeci și nouă și șapte de luni”, urmat de un „mare rege al terorii” care coboară din cer.

Până la sfârșitul anilor ’90, aceasta a devenit o teorie în toată regula a sfârșitului lumii. Oamenii și-au făcut provizii de kituri de supraviețuire, iar unii erau chiar convinși că un asteroid va pune capăt civilizației.

Predicția a precedat mult așteptatul mileniu. Pe măsură ce se apropia anul 2000, teoria s-a integrat perfect în temerile că virusul Y2K ar prăbuși avioane, ar distruge rețelele electrice și ar goli conturile bancare. Sosirea anului 2000 a fost surprinzător de lipsită de evenimente.

Al Treilea Război Mondial în 2002

  • Al Treilea Război Mondial în 2002 – Alinierea dintre Jupiter și Marte din 21 iunie 2002 nu a declanșat niciun „război catastrofal”.

Nostradamus a prezis faimoasa: „Marte și sceptrul vor fi în conjuncție,/ Un război dezastruos sub Rac. La scurt timp după aceea, un nou rege va fi uns,/ Care va aduce pacea pe pământ pentru o perioadă foarte lungă”.

Unii astrologi susțin că această conjuncție dintre „Marte și sceptru” se referă la o aliniere între Jupiter și Marte, care a avut loc pe 21 iunie 2002. Desigur, în acea zi nu a început niciun „război-calamitate” .

Misteriosul „al treilea Antihrist”

  • Misteriosul „al treilea Antihrist” – Diverși lideri au fost propuși, dar niciunul nu s-a dovedit a fi figura prezisă.

Vei auzi adesea că Nostradamus a prezis trei Antihriști: Napoleon, Hitler și un al treilea care va veni. De-a lungul deceniilor, interpreții au nominalizat candidați de pe fiecare continent, precum irakianul Saddam Hussein ori Osama Bin Laden, liderul grupării teroriste Al Qaeda.

Textul în sine este mai vag decât sugerează teoreticienii, iar cel mai faimos nume, „Mabus” , a fost adaptat multor personaje fără a fi vreodată replicat în mod clar.

Numărătoarea mayașă

  • Calendarul Maya din 2012 – Nostradamus nu a menționat niciodată acest calendar sau anul 2012.

Vă amintiți de agitația legată de Numărătoarea Lungă Maya din 2012, care ar fi putut însemna sfârșitul lumiii?

Nostradamus a fost implicat în asta, prin intermediul unor emisiuni speciale TV care amestecau catrenele sale cu astronomia meso-americană.

Nu menționează anul 2012 și nu menționează calendarul mayaș, dar oamenilor le place să facă asocieri care nu sunt neapărat prezente.

Nostradamus. Foto: Profimedia
Hister vs Hitler: o lecție de geografie

  • Confuzia Hister-Hitler – „Hister” se referă, de fapt, la cursul inferior al Dunării, nu la dictatorul nazist.

Una dintre cele mai zgomotoase așa-zise dovezi este un verset despre „Hister”, prezentat de fani ca numindu-l pe Hitler cu secole mai devreme.

Doar că „Hister” este un termen al vremii pentru Dunărea de Jos. Versetul se citește ca o referință geografică, nu ca o referință la un dictator.

Este o demonstrație a modului în care franceza densă și arhaică a lui Nostradamus poate fi transformată într-un titlu modern, dacă ignori dicționarul.

Marele cutremur care va diviza Occidentul

  • Marele cutremur care urma să „rupă” Vestul – Previziunea pentru 25 noiembrie 2015 nu s-a adeverit.

Din când în când, versetele lui Nostradamus sunt „șterse de praf” pentru a avertiza asupra unui cutremur care va sfâșia continentele într-un an foarte specific.

Un exemplu de catren interpretat ca un mare cutremur în Lumea Nouă (teoreticienii sugerează California).

Parcul în pantă, mare calamitate,
Prin Țările Apusului și Lombardiei
Focul din corabie, ciuma și captivitatea;
Mercur în Săgetător, Saturn pălind.

Mercur în Săgetător cu Saturn într-o poziție asemănătoare a fost pe 25 noiembrie 2015. Nicio „mare calamitate” nu a lovit California (sau orice altă parte a Țărilor Vestului) la acea dată.

Sky History subliniază că „astrologia, tarotul și alte practici divinatorii nu sunt științe, iar previziunile lor nu se împlinesc întotdeauna”. Acestea ar trebui tratate „ca divertisment, nu ca predicții serioase”.

Nostradamus a scris în mod intenționat ambiguu, lăsând loc de interpretare. Catrenele sale sunt ca niște oglinzi în care oamenii văd ceea ce se așteaptă să vadă în vremuri tulburi.

