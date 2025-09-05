Numai lungimea chitanței dă impresia că oaspeții ar fi comandat întregul meniu al restaurantului din Palma Nova, vestul insulei. Printre feluri s-au numărat pizza și paste, cu prețuri cuprinse între 12 și 38 de euro.

Au fost flământ și însetați: „17 sticle de Dom Perignon”

Oaspeții nu erau doar flămânzi, ci și destul de însetați. Nota de plată a inclus diverse aperitive și feluri principale, dar și peste 20 de sticle de șampanie, inclusiv 17 sticle de la marca premium Dom Pérignon Rosé!

„Peștele” de 45.000 de euro era, de fapt, vin Petrus din 1986

Dar toate acestea la un loc nici măcar nu explică nota enormă. Abia la o inspecție mai atentă s-a observat felul „varios pescados” (n.r. „diverse tipuri de pește”), care, la incredibilul preț de 45.000 de euro, reprezintă cea mai mare parte a notei de plată.

Sirectorul restaurantului, Julio Figueroa, a explicat că „felul de 45.000 de euro nu era pește, ci trei sticle de Petrus, un vin roșu exclusivist din 1986”.

Produsul a fost trecut incorect ca „pește” în sistemul casei de marcat.

Starul NBA LeBron James ar fi dat masa

18 oaspeți americani, inclusiv „un atlet de renume mondial”, au luat masa a restaurantul cu vedere la mare, situat chiar pe promenada de pe malul Mediteranei.

Bild scrie că starul NBA LeBron James (40 de ani), care are o înclinație pentru vinurile fine Petrus, ar fi dat masa.

Directorul Figueroa insistă: „Nu dezvăluim niciodată numele clienților noștri”.

Pe lângă nota de plată, bacșișul de 5.748,90 de euro a stârnit controverse pe rețelele de socializare. În Spania, taxele pentru servicii sunt de fapt incluse în preț, însă restaurantul a adăugat automat 10%. Potrivit operatorului, „suma era opțională”, dar rămâne neclar dacă a fost plătită efectiv.