Restaurantul de lux Annabel din Mallorca a postat, pe Instagram, nota de plată uriașă. „A cui este această notă de plată? Vă rugăm să-i etichetați aici, am dori să discutăm despre asta”, au notat cei de la local.

Nota de plată indică o sumă totală de 63.237,9 euro pentru o masă la care au participat 18 persoane. Doar pentru „diverse preparate din pește” s-au cheltuit 45.000 de euro. Pe notă sunt risotto Carabinero, papardele ori diverse sorimente de vin sau șampanie (Don Perignon rose – 480 de euro, Louis Cristal rose – 590 de euro etc.)

În secțiunea de comentarii, oamenii au reacționat cu umor la generozitatea clienților. Un utilizator a scris: „Soția mea tocmai a aflat că am cheltuit asta în restaurantul vostru și acum e timpul să dorm pe canapea”.

Alte restaurante au profitat de ocazie pentru a-și face reclamă, îndemnând clienții să-i viziteze data viitoare pe ei.

Unii au criticat însă acțiunea restaurantului Annabel. „Un restaurant respectabil nu publică ce se întâmplă în interiorul său, cu atât mai puțin despre astfel de clienți”, a comentat cineva.

Deocamdată nu se știe cine sunt clienții care au lăsat această notă de plată uriașă. Potrivit presei locale, actrița americană Eva Longoria se află în prezent în vacanță pe insula spaniolă din Baleare.

Restaurantul Annabel a mai fost în centrul atenției săptămâna trecută din cauza unei noi politici. Acum se calculează automat un bacșiș de 10%, care în acest caz ar însemna 5.748,9 euro. Locația precizează însă că suma este opțională și că nota de plată arată atât totalul cu bacșiș, cât și fără.

