Această inițiativă vine după ce grupul a prezentat în vara anului 2025 trenul automotor Leon, primul Diesel Multiple Unit (DMU) fabricat complet în România de la Al Doilea Război Mondial.

Grampet Group, prima multinațională românească din domeniul soluțiilor integrate de transport de marfă și logistică, se bucură de o prezență puternică pe piața europeană, operând în țări precum Bulgaria, Ungaria, Germania, Serbia și Grecia.

Grupul, cel mai mare operator logistic privat din Europa Centrală și de Sud-Est, gestionează o flotă impresionantă de 450 de locomotive și 20.000 de vagoane, transportând anual peste 15 milioane de tone de marfă.

În cadrul portofoliului său extins, Grampet deține Grup Feroviar Român, cel mai mare operator de transport feroviar de marfă din România, patru fabrici în România și Ungaria pentru producția, reparația și modernizarea vehiculelor feroviare, precum și cinci terminale logistice situate strategic, inclusiv la granițele cu Ucraina și Republica Moldova, dar și în nordul Bucureștiului.

În noiembrie 2023, Grampet Group a achiziționat 70% din acțiunile Electromontaj Carpați SA Sibiu, tranzacția fiind realizată prin Bursa de Valori București pentru suma de 2,8 milioane de euro.

Totodată, Gruia Stoica a semnat un parteneriat cu CRRC Shandong, parte a grupului chinez CRRC, pentru construirea unei fabrici de vagoane de marfă în Ungaria.

Decizia de a alege Ungaria pentru această investiție a fost influențată de poziția logistică strategică a țării, costurile operaționale mai reduse și sprijinul autorităților pentru dezvoltarea industriei grele.

Alegerea acestei locații vine natural, având în vedere prezența noastră deja consolidată în regiune, a explicat Gruia Stoica. Primele unități produse la această fabrică sunt prognozate să fie finalizate în cursul anului curent, în funcție de ritmul aprobărilor administrative.

