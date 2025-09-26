Istoric penal și funcții publice

Țucmeanu, soțul managerului Sanatoriului Balnear Techirghiol, are la activ două condamnări penale. Prima, din 2019, pentru complicitate la dare de mită, iar a doua, din 2024, pentru neexecutarea sancțiunilor penale.

În 2014, Țucmeanu a fost numit secretar de stat la Ministerul Sănătății. În 2015, a fost implicat într-un caz de corupție. Procurorii DNA au intrat pe fir și au aflat că secretarul de stat Alin Ţucmeanu era cel care l-a recomandat pe omul de afaceri persoanelor respective, asigurându-le de seriozitatea sa şi de faptul că acesta îşi va onora promisiunea de a le remite suma totală de 60.000 de euro.

În 2019, a fost condamnat definitiv la 2 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare, fiindu-i interzis să ocupe funcții publice. Cu toate acestea, Țucmeanu s-a mutat la Autoritatea Rutieră Română, ignorând interdicția.

A doua condamnare și amenda penală

În 2020, DNA a deschis un nou dosar împotriva lui Țucmeanu pentru neexecutarea sancțiunilor penale. În ianuarie 2024, a fost condamnat din nou, primind o amendă penală de 18.000 lei. Sentința a devenit definitivă în octombrie 2024.

Viața personală și averea

Țucmeanu este căsătorit cu Elena Roxana Almășan, managerul Sanatoriului Balnear Techirghiol. Conform declarației de avere a soției sale, cuplul deține patru terenuri, patru case, două mașini și bijuterii în valoare de peste 50.000 de euro. Au, de asemenea, datorii la patru bănci.

Activitate academică

Pe lângă funcțiile publice, Țucmeanu este lector universitar la Facultatea de Științe Economice a Universității private „Athenaeum“ din București.

Numirea lui Țucmeanu la conducerea ARR Constanța ridică semne de întrebare privind integritatea sistemului de numiri în funcții publice, având în vedere istoricul său penal. Rămâne de văzut cum va afecta această decizie funcționarea instituției și percepția publică asupra sistemului administrativ.

În ciuda condamnărilor și interdicțiilor, Țucmeanu a continuat să ocupe funcții de conducere în instituții publice.