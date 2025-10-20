Partea cu adevărat importantă este că se poate, inclusiv ministrul Muncii a spus că o creștere a salariului minim în România va însemna o creștere nesimnificativă a cheltuielilor statului – omniprezentul balaur cu care ne-a speriat Guvernul Bolojan, prin vocea lui Daniel David, atunci când a lăsat profesorii pe drumuri și elevii fără profesori.

Referitor la impactul bugetar al majorării salariului minim, Florin Manole a precizat că cheltuielile statului vor crește nesemnificativ. Aproximativ 100.000 de salariați din sistemul public sau beneficiari de ajutoare sociale sunt corelați cu salariul minim, în special asistenții personali ai persoanelor cu dizabilități.

4.050 de lei este în acest moment salariul minim brut pe economie, din care intră în buzunarul românilor doar 2.574 de lei. Legislația în vigoare, cât și directiva Uniunii Europene spun că salariul minim pe economie nu poate fi mai mic de 50% din salariul mediu brut, iar actuala formulă de calcul trebuie să țină și ea cont de o serie de criterii, cum ar fi nivelul general al salariilor, rata de creștere a salariului, puterea de cumpărare și productivitatea muncii la nivel național.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că discuțiile vor avea loc pe baza unei formule matematice prevăzute de lege, nu prin creșteri subiective – și foarte bine că așa va fi, pentru că: România dispune acum de un mecanism de calcul diferit față de creșterile „relativ subiective” practicate în anii anteriori, bazat pe o directivă europeană privind salariul minim.

Medicii români primesc prime de instalare de până la 65.000 de euro, în Franța: „Nu m-aș vedea lucrând în spitalele din România”
Recomandări
Medicii români primesc prime de instalare de până la 65.000 de euro, în Franța: „Nu m-aș vedea lucrând în spitalele din România”

Păi, să vedem matematic: valoarea coşului minim de consum pentru un trai decent în 2025, pentru o familie formată din doi adulţi şi doi copii, este de 11.370 lei pe lună. Faţă de anul trecut, mai mult cu peste 900 de lei, informează Fundaţia Friedrich Ebert România şi Syndex România. În cazul unei familii fără copii, coşul minim este 7.002 lei pe lună, în timp ce pentru o persoană singură este de 4.322 lei.

Faţă de 2024, valoarea coşului este cu 920 de lei mai mare, să nu uităm asta.

De altfel, Comisia Europeană ar putea sancționa România dacă nu crește salariul minim din ianuarie 2026, avertizează BNS.

Patronatele susțin înghețarea salariilor la nivelul actual, Confederaţia patronală IMM România a cerut, în urmă cu câteva zile, menţinerea salariului minim brut pe ţară la nivelul actual de 4.050 de lei și anul viitor.

Potrivit BNS, 34% din totalitatea salariilor din piața muncii înregistrate astăzi în România între 4 050 lei și încă 25 de lei în sus, 4 075 lei. „Să ai, vă dați seama, unul din trei salarii la nivelul sau un pic peste salariul minim pe economie. Și o să întâmple aceeași situație, gri cât cuprinde. E foarte mult gri, înregistrăm contractul pe salariu minim și mai completăm veniturile cu o sumă de bani ca să nu avem costuri prea mari cu contribuțiile sociale”, arată președintele BNS.

Ceva ce știm cu toții, pentru că dacă n-am trecut chiar noi prin acest gri, sigur au trecut prin asta frați, surori, părinți și prieteni. Dar cumva, la nivelul întregii țări s-a înțepenit foarte mult ideea cu lasă, bine că-mi dă măcar și banii ăia, pe acte, fără acte, cum o fi. Dar de ce nu spuneam și lasă, bine că nu mă și bate, măcar mă plătește.

Și adevărul e că, din 2008 încoace, inevitabil, povara austerității a fost pusă exclusiv pe umerii celor cu venituri mici, cu riscul de a sărăci lucrătorii români, pe care-i hulim apoi pentru că: nu sunt educați/civilizați și – nu știu să discearnă între fake news și știrile reale (mai ales când sunt alegeri, atunci observăm, atunci ne enervează) sau pur și simplu, se răzbună pe noi, ăștia mișto, care n-avem treabă cu salariul minim (ba da, avem, dar nimeni nu stă să vadă cum).

Să știți că sărăcia din România, de dinainte de alegerile în care a apărut Georgescu, n-a dispărut ci s-a întins și mai mult.

Mai mult de un copil din trei din România trăiește în sărăcie: 1,255 milioane de copii, erau în risc de sărăcie sau excluziune socială în 2024, peste media din Uniunea Europeană, de 24,2%.

Între 2019 și 2024, numărul copiilor săraci din Europa a crescut cu 446.000 – echivalentul unei medii zilnice de 244.

Adulții care și-au petrecut copilăria în sărăcie au șanse mai mici de a participa pe piața muncii, câștigă cu circa 20% mai puțin și au o stare de sănătate mai proastă. Dar vor vota, poate din ignoranță, poate din disperare, vor vota chiar cu un Georgescu de la viitoarele alegeri. Și ăla va câștiga.

Câteva date concrete despre cum poți să lucrezi cât vrei în România, dacă nu ai noroc, n-ai cum să te dezvolți.

  • România are al patrulea cel mai mic salariu minim brut în euro din UE și o pondere dublă a salariaților cu venituri mici in total salariați, față de media UE;
  • costul orar al forței de muncă (brut) în România a fost în anul 2024 de 12,5 euro, pe penultimul loc in UE, la 37% din media UE27;- România are a patra cea mai ridicată rată a sărăciei în muncă din UE 27;
  • productivitatea reală a muncii pe oră lucrată în România în ultimul an (date Q2 2025 față de Q2 2024) a crescut cu 6,4% (a doua cea mai mare creștere din UE, după Irlanda)
  • creșterea salariului minim trebui să țină seama și de costul vieții pentru un trai decent (coșul minim de consum pentru o familie cu 2 adulti si 2 copii fiind estimat intr-un studiu de către Fundatia Friedrich Ebert Stiftung România la valoarea de 10450 lei, pentru anul 2024)

Economistul Cristian Socol anunță că blocarea creșterii salariului minim înseamnă intrarea în sărăcie a 838.429 lucrători români. Aproape un milion de oameni, adică.

În România deja salariul mediu net a scăzut pentru a treia lună consecutiv, potrivit INS, România este în continuare ţara cu cea mai ridicată inflaţie, cu un avans anual al preţurilor de 8,6%, iar puterea de cumpărare a românilor a scăzut cu peste 7%.

Cea mai mare inflaţie din Uniunea Europeană înseamnă cea mai severă contracţie a consumului intern, populaţia nu mai consumă, adică va cumpăra din ce în ce mai puţin, iar economia încetineşte.

În cazul României, conform datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS), rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,88% în septembrie, ceea ce tradus înseamnă că salariile au scăzut fix cu acest procent, adică cu 10%. În acest timp, mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 11,09%, serviciile cu 10,36%, iar mărfurile alimentare cu 7,86%. Indicele preţurilor de consum în luna septembrie 2025 comparativ cu luna august 2025 a fost 100,36%.

Discuțiile de luni din cadrul Comisiei pentru Dialog Social vor fi urmate până la finalul acestei săptămâni și de o reuniune a Consiliului Național Tripartit. Poate le vine mintea din urmă, cum s-ar spune. Însă de fiecare dată când respingeți o măsură care să-i scoată din groapă (măcar puțin) pe colegii voștri de țară ignorați până la alegeri, amintiți-vă că nu doar dragostea trece prin stomac, ci și politica.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Lista noii conduceri a PSD. Cine vor fi cei 5 prim-vicepreședinți și vicepreședinții lui Sorin Grindeanu care vor fi votați la Congresul din 7 noiembrie

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a înmărmurit pe toți. Ce se întâmplă, de fapt, în familia lui: ”Soția mea...”
Viva.ro
A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a înmărmurit pe toți. Ce se întâmplă, de fapt, în familia lui: ”Soția mea...”
Informația care răstoarnă tot ce se știa! Tulburător ce scria în foaia semnată de soțul gravidei decedate la spitalul privat din Constanța: „Știam că nu fac ceva bine. Am semnat în numele ei”. Ce s-a aflat acum despre Mădălina
Unica.ro
Informația care răstoarnă tot ce se știa! Tulburător ce scria în foaia semnată de soțul gravidei decedate la spitalul privat din Constanța: „Știam că nu fac ceva bine. Am semnat în numele ei”. Ce s-a aflat acum despre Mădălina
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Elle.ro
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
gsp
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
GSP.RO
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
Cristi Chivu a ajuns în Gazzetta dello Sport! Italienii au dat verdictul CATEGORIC
GSP.RO
Cristi Chivu a ajuns în Gazzetta dello Sport! Italienii au dat verdictul CATEGORIC
Parteneri
Uită-te bine la poză, sigur recunoști! Superba actriță din filmul adolescenței noastre se luptă pentru viața ei, iar motivul e sfâșietor
Libertateapentrufemei.ro
Uită-te bine la poză, sigur recunoști! Superba actriță din filmul adolescenței noastre se luptă pentru viața ei, iar motivul e sfâșietor
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Avantaje.ro
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate

Alte știri

Câți bani ar trebui să cheltuie o familie cu doi copii pentru un trai decent în 2025: mai mult cu 900 de lei față de 2024
Știri România 19:06
Câți bani ar trebui să cheltuie o familie cu doi copii pentru un trai decent în 2025: mai mult cu 900 de lei față de 2024
Doi muncitori români l-au snopit în bătaie pe colegul lor, tot român, în Germania
Știri România 18:18
Doi muncitori români l-au snopit în bătaie pe colegul lor, tot român, în Germania
Parteneri
Avertisment de la Bruxelles: Europa trebuie să se pregătească pentru un posibil război cu Rusia. România, printre cele mai vulnerabile țări
Adevarul.ro
Avertisment de la Bruxelles: Europa trebuie să se pregătească pentru un posibil război cu Rusia. România, printre cele mai vulnerabile țări
Dezastru pentru CFR Cluj! Louis Munteanu s-a accidentat din nou! Ce probleme are atacantul lui Neluțu Varga. Exclusiv
Fanatik.ro
Dezastru pentru CFR Cluj! Louis Munteanu s-a accidentat din nou! Ce probleme are atacantul lui Neluțu Varga. Exclusiv
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu
Financiarul.ro
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu
Superliga.ro (P)
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Parteneri
Olga Guțanu, dezvăluiri despre relația cu CRBL. De ce nu își dorește un copil cu artistul: „El își ascunde foarte bine…”
Elle.ro
Olga Guțanu, dezvăluiri despre relația cu CRBL. De ce nu își dorește un copil cu artistul: „El își ascunde foarte bine…”
Cine e soția lui Alexandru Ion de la Asia Express. Fostul logodnic al Flaviei Mihășan are acasă o femeie superbă!! Povestea lor de dragoste e demnă de spus nepoților!!
Unica.ro
Cine e soția lui Alexandru Ion de la Asia Express. Fostul logodnic al Flaviei Mihășan are acasă o femeie superbă!! Povestea lor de dragoste e demnă de spus nepoților!!
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA
Viva.ro
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA

Monden

Delia Matache, concurentă în următorul sezon Asia Express? Răspunsul sincer oferit de artistă: „Avem puterea de decizie”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:33
Delia Matache, concurentă în următorul sezon Asia Express? Răspunsul sincer oferit de artistă: „Avem puterea de decizie”
Fiul cel mic al Elei Crăciun a împlinit 7 ani. Ce cadouri a primit Nicholas. „Și-a dorit două chestii”
Stiri Mondene 17:15
Fiul cel mic al Elei Crăciun a împlinit 7 ani. Ce cadouri a primit Nicholas. „Și-a dorit două chestii”
Parteneri
Corina Caragea, total diferită la începutul carierei! Imagini inedite de la pupitrul știrilor sportive
TVMania.ro
Corina Caragea, total diferită la începutul carierei! Imagini inedite de la pupitrul știrilor sportive
Ajutor de sărbători pentru 4,6 milioane de pensionari. Câţi bani vor primi
ObservatorNews.ro
Ajutor de sărbători pentru 4,6 milioane de pensionari. Câţi bani vor primi
O recunoști pe această frumusețe? E o mare artistă a României, e necăsătorită și nu a locuit niciodată cu un bărbat. Zice că „s-a măritat” cu muzica. A apărut în oraș și a atras toate privirile
Libertateapentrufemei.ro
O recunoști pe această frumusețe? E o mare artistă a României, e necăsătorită și nu a locuit niciodată cu un bărbat. Zice că „s-a măritat” cu muzica. A apărut în oraș și a atras toate privirile
Parteneri
A slăbit 40 de kilograme și a ajuns pe podium la bodybuilding natural: „Totul a început pe plajă!”
GSP.ro
A slăbit 40 de kilograme și a ajuns pe podium la bodybuilding natural: „Totul a început pe plajă!”
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
GSP.ro
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
Parteneri
Pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi 400 de lei în decembrie. Cum a fost împărțită prima specială
Mediafax.ro
Pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi 400 de lei în decembrie. Cum a fost împărțită prima specială
Vacanță de 19 zile pentru elevii din România! Important de știut
StirileKanalD.ro
Vacanță de 19 zile pentru elevii din România! Important de știut
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Wowbiz.ro
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Promo
Scapă rapid de durerile de cap
Advertorial
Scapă rapid de durerile de cap
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
Wowbiz.ro
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
Redactia.ro
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
În ce stare se află Flavia Groșan la câteva zile după ce a ajuns în comă la spital. Mesajele din mediul online sunt cutremurătoare
KanalD.ro
În ce stare se află Flavia Groșan la câteva zile după ce a ajuns în comă la spital. Mesajele din mediul online sunt cutremurătoare

Politic

CCR a respins legea pensiilor magistraților pe care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea. Premierul a amenințat cu demisia dacă legea pică. Cum a motivat Curtea
Politică 18:50
CCR a respins legea pensiilor magistraților pe care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea. Premierul a amenințat cu demisia dacă legea pică. Cum a motivat Curtea
Reacția lui Nicușor Dan după ce CCR a respins legea pensiilor magistraților pe care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea
Politică 17:20
Reacția lui Nicușor Dan după ce CCR a respins legea pensiilor magistraților pe care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea
Parteneri
40 Under 40 / Două surori, un brand frumos, o poveste fascinantă: cum au transformat moda într-un act artistic ieșencele Anca și Silvia Negulescu - GALERIE FOTO
ZiaruldeIasi.ro
40 Under 40 / Două surori, un brand frumos, o poveste fascinantă: cum au transformat moda într-un act artistic ieșencele Anca și Silvia Negulescu - GALERIE FOTO
Adrian Mutu a propus un transfer de marcă la Dinamo, după 0-2 cu Rapid: „Îți trebuie calitate!”. Reacția lui Andrei Nicolescu în direct
Fanatik.ro
Adrian Mutu a propus un transfer de marcă la Dinamo, după 0-2 cu Rapid: „Îți trebuie calitate!”. Reacția lui Andrei Nicolescu în direct
Forma creierului poate trăda instalarea demenței
Spotmedia.ro
Forma creierului poate trăda instalarea demenței