Coșul minim este cu 920 de lei mai scump pentru o familie cu doi copii

A fost actualizată valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru anul 2025, în baza datelor furnizate de Institutul Național de Statistică. Astfel, prețul pentru o familie cu doi copii a crescut în ultimul an cu 920 de lei.

„Valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru o familie de doi adulți și doi copii pentru luna septembrie 2025 este de 11.370 lei pe lună. Valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru o familie de doi adulți și doi copii a crescut în 2025 cu aproape 9 procente (8,8%) față de 2025, de la 10450/lună la 11.370 lei/lună”, potrivit unui comunicat de presă emis de Fundația Friedrich Ebert România și Syndex România.

Diferențe între coșul de consum din 2024 și cel din 2025. Foto: Fundația Friedrich Ebert România

Creșterea valorii totale a coșului de consum în acest an este determinată de creșterea costurilor pentru majoritatea capitolelor, dar în special al alimentației (+181 lei), achiziției unei locuințe (+171 lei) și cheltuielilor cu locuința (întreținere, utilități +170 lei). Procentual, cheltuielile cu locuința au crescut cel mai mult (+22,6%).

Recomandări Medicii români primesc prime de instalare de până la 65.000 de euro, în Franța: „Nu m-aș vedea lucrând în spitalele din România”

Valoarea coşului minim de consum pentru alte familii

De asemenea, calculele arată că valoarea coşului pentru o familie de doi adulţi şi un copil este de 9.343 de lei pe lună, pentru o familie de doi adulţi fără copii este de 7.002 de lei pe lună, iar pentru o persoană adultă singură este de 4.322 de lei pe lună, precizează sursele citate.

Costul lunar. Foto: Fundația Friedrich Ebert România

Recalcularea valorii coşului s-a realizat în baza indicilor de preţuri comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică pentru luna septembrie 2025 raportat la luna septembrie 2024.



Ideea unui coş minim de consum pentru un trai decent presupune alcătuirea unui set de cheltuieli periodice necesare pentru îndeplinirea unor nevoi de bază pentru o familie cu o structură dată.

Pe lângă nevoile imediat necesare supravieţuirii – adăpost, alimentaţie – coşul minim pentru un trai decent acoperă o serie cuprinzătoare de nevoi curente cum ar fi îmbrăcămintea, igiena personală, educaţia, îngrijirea sănătăţii, transportul, comunicaţiile, recreerea, precum şi eventualele cheltuieli neprevăzute (evenimente familiale, probleme de sănătate etc.).

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE