Același salariu minim pentru toți oamenii din UE

Pedro Sánchez a propus, la închiderea congresului Partidului Socialiștilor Europeni, desfășurat sâmbăta aceasta la Amsterdam, crearea unui salariu minim la fel pentru toți lucrătorii din țările Uniunii Europene.

„Depinde de noi să ne asigurăm că Uniunea Europeană oferă o viață mai bună cetățenilor noștri, inclusiv un salariu minim comun în întreaga Uniune Europeană”, a declarat liderul socialist sutelor de reprezentanți ai partidelor din familia socialistă europeană.

Prim-ministrul Spaniei consideră că este necesară extinderea pilonului social al Europei, avertizând că drepturile lucrătorilor și ale claselor de mijloc, câștigate după decenii de luptă, sunt acum amenințate.

În consecință, el a pledat pentru locuri de muncă decente în întreaga UE. De asemenea, a cerut protejarea sănătății publice și a educației, adoptarea de măsuri pentru facilitarea accesului la locuințe, realizarea unui aer curat prin tranziția energetică și reducerea inegalităților.

Agențiile de rating laudă Spania lui Pedro Sánchez

Spania lui Sánchez e o excepție pozitivă în peisajul economic european, conform Financial Times. De la începutul anului 2024, economia spaniolă a crescut cu o medie anuală de 3%, comparativ cu doar 1% pentru zona euro în ansamblu.

Recomandări Dan Byron, solistul și fondatorul trupei byron: „Suntem un popor paradoxal. E ironic că începem să dăm vina pe oamenii care încearcă să repare și îi ridicăm în slăvi pe cei care au stricat“

Guvernul Spaniei a primit încă un impuls din partea agențiilor de rating de credit Fitch și Moodys, care s-au alăturat S&P şi au îmbunătăţit evaluările ţării, pe fondul unei economii care continuă să depăşească performanţele vecinilor europeni.

Ratingul mare vine în contextul în care economia Spaniei continuă să depășească economia europeană, guvernul și banca centrală ale țării îmbunătățindu-și recent previziunile de creștere pentru 2025. Fitch a revizuit vineri în creștere ratingul pe termen lung al Spaniei de la „A-” la „A”, invocând perspectivele favorabile de creștere ale Spaniei.

„Creșterile recente ale productivității, creșterea moderată a salariilor și prețurile relativ scăzute la energie au stimulat competitivitatea externă și au consolidat bilanțurile externe private”, a declarat Fitch într-un comunicat. Agenția de rating a adăugat că se așteaptă ca economia Spaniei să rămână rezistentă, „ajutată de expunerea limitată la tarifele americane și de reducerea continuă a gradului de îndatorare externă netă”.

Moodys a ridicat, de asemenea, săptămâna trecută ratingul Spaniei cu o treaptă, de la „Baa1” la „A3”, afirmând că decizia reflectă opinia sa conform căreia puterea economică a Madridului se îmbunătățește datorită unui model de creștere mai echilibrat, îmbunătățirilor pieței muncii și unui sector bancar mai robust.

Dreapta tradițională copiază extremiștii de dreapta, spune Sánchez

În discursul său, Sánchez a lansat un avertisment sever, acuzând dreapta tradițională europeană că devine un satelit al extremei drepte. „Spania nu face excepție; acolo, dreapta convențională a devenit un alt satelit al extremei drepte”, a spus el, după ce a criticat organizațiile conservatoare care s-au „predat” extremei drepte „copiindu-le ideile și propunerile”.

Liderul PSOE a avertizat că dreapta va ajunge în „fălcile” extremei drepte dacă va continua această politică de urmărire.

Fără a menționa în mod specific PP, Sánchez i-a atacat pe cei care sunt „dispuși” să restricționeze drepturi precum dreptul la avort, să nege urgența climatică, să blocheze legile privind memoria democratică și să dea înapoi în lupta împotriva violenței bazate pe gen.

„Demontează fundamentele democrației”, a criticat el. „Fac asta pentru că cred că este singura lor șansă de a supraviețui politic”, le-a spus el liderilor socialiști reuniți în Olanda.

Toate viețile au aceeași valoare: în Ucraina, în Gaza și peste tot în lume

Prim-ministrul a cerut, de asemenea, unitatea tuturor forțelor progresiste și a subliniat necesitatea de a fi coerenți și consecvenți, fără a aplica standarde duble. „Toate viețile au aceeași valoare: în Ucraina, în Gaza sau oriunde altundeva în lume”, a avertizat el, avertizând că „acceptarea standardelor duble subminează autoritatea morală a Europei și demontează sistemul multilateral”.

Sánchez, care s-a întâlnit în cursul dimineții cu președintele Generalitat-ului, Salvador Illa, prezent și el la congres, a afirmat rolul guvernului său subliniind previziunile economice pozitive pe care instituțiile precum FMI le au pentru Spania și faptul că 60% din producția de energie provine din surse regenerabile.

„Demontăm, una câte una, vechile dogme impuse de dreapta în timpul și după criza financiară din ultimul deceniu”, a concluzionat el. În cele din urmă, a îndemnat ca agenda europeană să se concentreze pe criza locuințelor, pe progresul în ceea ce privește egalitatea de gen și pe extinderea pilonului social și a drepturilor lucrătorilor.

Salariul minim din România e mult sub media UE

Conform celor mai recente date disponibile de la Eurostat (biroul de statistică al Uniunii Europene), care oferă o imagine a situației la începutul anului 2025 (după ultima majorare), în Clasamentul Salariului Minim Brut (în Euro), România se află în grupul țărilor cu cel mai scăzut salariu minim din Uniunea Europeană.

România se situează de obicei pe locul 4 sau 5 de la coada clasamentului (locurile 23-24 din cele 27 de state membre), fiind în grupul țărilor cu salariul minim sub 1.000 de euro.

România plătește un salariu minim de aproximativ 814 Euro pe lună (la o rată de conversie utilizată de Eurostat).

Prin comparație, cel mai mic salariu minim din UE este în Bulgaria (aprox. 551 Euro), iar cel mai mare este în Luxemburg (aprox. 2.638 – 2.704 Euro).

Românii au ajuns să achite facturi la nivelul marilor capitale vest-europene deși veniturile lor sunt mult mai mici. În timp ce chiar și salariul mediu în România rămâne printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană, costul lunară al utilităților, apă, curent, gaz, gunoi, s-a apropiat de cel din Barcelona sau Madrid.



Se vorbește despre înghețarea salariului minim în România

Patronii firmelor mici și mijlocii din România cer înghețarea salariului minim la 4.050 de lei pentru anul 2026. Spun că nu mai pot face față scumpirilor, taxelor tot mai mari și lipsei de sprijin guvernamental.

Potrivit TVRinfo, Confederația Patronală IMM România avertizează că o nouă creștere a salariului minim ar adânci criza din mediul de afaceri: ar forța concedieri, ar crește numărul insolvențelor și ar împinge firmele spre munca la negru.

Bolojan a spus la un interviu la postul public de radio că subiectul majorării salariului minim se închide probabil în două săptămâni, el arătând că nu poţi, când firmelor le este greu, să vii cu creşteri de salarizări, în condiţiile în care peste tot s-a stabilit că este o plafonare de salarii.

Subiectul privind salariul minim este în analiza premierului, care a precizat că, „în principiu, nu va crește”, potrivit purtătoarei de cuvânt a Guvernului.

Ioana Dogioiu a răspuns astfel la întrebarea jurnaliștilor privind variantele luate în calcul la nivelul Guvernului în privința salariului minim și dacă se are în vedere o eventuală majorare, în condițiile în care patronatele au transmis că nu pot susține acest lucru și doresc înghețarea salariului minim pentru anul 2026.

„Subiectul este în analiza premierului și, în momentul în care l-am întrebat, mi-a răspuns: în principiu, subliniez, în principiu, salariul minim nu va crește. Dar subiectul este în acest moment în analiza premierului„, a declarat Ioana Dogioiu, joi, într-o conferință de presă la Palatul Victoria.

Întrebată dacă acest lucru a fost discutat în cadrul coaliției de guvernare, ea a precizat: „Ce se întâmplă în coaliție se întâmplă în coaliție”.

Directiva europeană privind salariul minim prevede că nivelul minim ar trebui să atingă cel puțin 60% din salariul median brut sau 50% din salariul mediu brut. În România, ponderea este în prezent în jur de 45%. Măcar pentru a se alinia la media europeană, salariul minim ar trebui să urce anul viitor între 4.300 și 4.700 de lei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE